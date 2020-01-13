關仲然：2020民進黨大勝的啟示

如此結果，與選舉之前各大民調所顯示的預測相同，即使國民黨的韓國瑜多次強調「民調不可信」，並且呼籲支持者在民調中「亂答」，企圖影響民調的準確性，可惜事與願違，實際上韓國瑜和蔡英文的得票距離還是接近20個百分點，相差265萬票。這次大選的結果能反映什麼？未來4年民進黨政府又有怎樣的挑戰？

今屆投票率回升，除宋楚瑜外，蔡英文和韓國瑜（對比朱立倫）的得票都比上屆大幅上升，這意味着藍綠陣營的支持者都有「歸隊」，企圖在大選這關鍵時刻正面對決。台灣政治向來藍綠分明，各陣營對自己支持者的數量多少心裏有數，所以在選舉的時候都是盤算着能夠在自己的支持者中，催出多少人出來投票。而今屆蔡英文的破紀錄得票，多少超出了民進黨選前的估算，也代表藍綠兩大陣營的差距愈拉愈遠。民進黨之前歷史以來最高得票的一次，就是2016年的689萬票，經過今次選舉，民進黨在日後估算選票的時候將定下更高的標準，因為民進黨原來有能力衝到800萬票以上。

國民黨不洗心革面年輕化 只會一直沒落

國民黨繼續沉淪，其實本來並不意外。2018年的地方選舉，在韓國瑜「韓流」帶動之下猶如迴光返照，令人以為國民黨回來了。但實際上，過去在黨主席由吳敦義所佔據之下，黨內缺乏從上而下的革新。韓國瑜是非典型的政治人物，短時間激起國民黨支持者的士氣。但在缺乏政績、只靠一把嘴不斷亂說（像提出「掘石油」、「高雄迪士尼」等不切實際的空頭支票），可以短暫為國民黨轉移視線、止痛一陣，但長遠而言，卻像巴菲特說的「潮退後便知誰沒穿泳褲」一樣，韓國瑜不可能真正打救國民黨。

而且，國民黨在這場選戰中策略明顯，就是幾乎放棄所有「中間選民」、放棄吸納新的支持者，只求固有的藍營支持者可以出來投票，以為這就足夠讓國民黨壓過民進黨。但支持者以中老年為主的國民黨，「基本盤」隨時間自然縮小之外，不斷走向「深藍」，像在立法院不分區名單中，提名葉毓蘭、吳斯懷等人選，又在黨中央招攬蔡正元回巢，這等舉措最後只會擠走本來「淺藍」、「知識藍」的支持者。

曾經訪問不少國民黨黨員，不少都坦然表達黨內一片老氣。在上屆大選落敗之後，國民黨秘書長、剛剛成為代理黨主席的曾永權，在2017年的時候曾經說：為了重返執政，國民黨從此「全力支援社會運動」，就像回到過百年前辛亥革命時的國民黨一樣「拋頭顱灑熱血」。話說得漂亮激昂，但我所訪問的國民黨黨員，都是一盆冷水地評論這說法「只是口號」，國民黨一天不洗心革面年輕化，最終只會一直沒落下去。朱立倫看來很大機會再次出任黨主席，但像今次守住台北（三）選區、擊敗吳怡農的蔣萬安，可否出任黨內更重要的位置，將會是國民黨能否復興的重要因素。

民進黨最重要是接下來處理兩岸關係

對於蔡英文和民進黨，能夠經過2018年地方選舉大敗之後，保住總統和立法院在未來4年繼續執政，已是超額完成。當中最重要的是在接下來的時間，如何處理兩岸關係。過去4年，面對中國政府一方面壓縮台灣在外交的空間，令到台灣失去了7個邦交國；另一方面大陸則先後兩次推出一系列的「惠台政策」，希望一軟一硬，挑戰台灣的民進黨政府，但從今次選舉所反映，台灣人距離接受「一國兩制」，尚有很遠的距離，中國政府在不作出政策改變的情况下，似乎仍然很難改變台灣人對中國的觀感，民進黨也將可以繼續在「中國威脅」之下大賣「芒果乾」（亡國感）、以維護主權為執政主調。

特別是去年年初，習近平發表「《告台灣同胞書》發表40周年」講話，提及要在台灣實現「和平統一」、「一國兩制」；去年3月，韓國瑜訪港的時候踏入中聯辦；到2019年下半年時間，香港反修例運動爆發，這一系列事件都令到今次選舉，間接變成台灣人一次對「一國兩制」的公投。而結果亦清楚反映了台灣人民對中國的態度是什麼，當蔡英文再次得到民意授權，即使中國大陸改變對台政策，蔡英文也更有條件討價還價。

柯文哲磨刀霍霍 料續向藍營靠攏

至於在民進黨、國民黨以外，柯文哲的民眾黨在立法院取得5席，一躍成為第三大黨。柯文哲企圖以第三路線打破藍綠壟斷，但實際上卻表現出親藍的傾向。誓言參選下屆總統的柯文哲似乎看準藍營積弱，希望能夠得到淺藍支持者的垂青。而柯文哲成功將他個人的支持者，轉移到他所創立的民眾黨之上，他勢必繼續磨刀霍霍，甚至可以預計他會繼續向藍營靠攏。而另一小黨時代力量則取得3席（較上屆少2席），雖然黨內早前出現分裂，重要人物如林昶佐和洪慈庸先後退黨，而黃國昌也排在不分區名單較後的位置（第4名，最終也未能選上），在缺乏明星大將、也沒有和民進黨協調的情况下，仍然能夠取得議席，其實已是難得，也代表時代力量在成立以來，成功在地扎根。從小黨角度來看，今次議會將會是全新氣象，因為「兩大兩小」的局面，民眾黨和時代力量成功完全取代了以往的親民黨和台聯。未來這兩大小黨如何和大黨合作，與大黨保持怎樣的關係，將值得期待。

（台灣選舉分析之八．完）

作者是香港浸會大學政治及國際關係學系兼任講師

[關仲然]