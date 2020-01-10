周永新：AO管治衰敗——最深的深層次問題

市民為什麼對政府的管治沒有信心？市民不信任政府，並不在反修例風波才開始；自林鄭月娥出任行政長官以來，各項調查均顯示，市民對特首和她管治班子的支持、管治能力、施政成效，已有從高位逐漸下滑的趨勢，反修例風波只是把市民對政府的信任推至更低，而且不知何時才會到谷底？

換言之，市民對特首和政府缺乏信心，是一連串施政失誤所造成，並不能把問題全部歸咎反修例事上；特首和政府在修例工作上的缺失，只是在極短的時間內，把政府的管治毛病一下子完全表露出來，使市民對政府的不信任，出現斷崖形式的下挫。這樣，從林鄭出任特首以來，特首和政府做了什麼事使市民失去信心？

逆民意而行造成重大傷害

第一，是政府施政不聆聽民意。關於這方面，筆者在本欄已討論多次，一些觀點不再重複。政府在聆聽民意上所犯的錯，並非單純的把市民的聲音當耳邊風，而是知道民意之後，仍是逆民意而行，造成的傷害更大。

特首和政府怎樣逆民意而行？以反修例風波為例，2019年6月9日過百萬市民上街遊行抗議，政府還繼續按照程序提交修例草案，根本不把市民的聲音放在眼裏，也不屑向市民解釋，唯一理由是陳同佳案必須及時處理。但既有過百萬市民反對修例，為什麼政府不理會，仍堅持修例？背後是否有不可告人的秘密？

另一種不聽民意的做法，是諮詢民意後卻不跟從。政府成立土地供應專責小組，並公開的邀請市民就土地供應提供意見，但在土地供應專責小組還未提交報告之先，政府已公布「明日大嶼」發展計劃；這樣，不但架空了土地供應專責小組的工作，還使市民覺得自己受騙、做了「傻瓜」，嚴重的傷害市民對政府的信心。

第二，是政府的誠信受到市民的質疑。有些評論認為，現屆政府的誠信已臨近破產邊緣。政府真的沒有誠信嗎？首先，筆者並不認為，特首和她的管治班子是一群沒有誠信的人；現任司局長中，筆者認識的，差不多佔了一半，雖不算什麼深交，但從過往接觸中，我相信他們都是做事有原則和誠實的人。這樣，為什麼這麼多市民覺得政府沒有誠信？當然，市民對司局長的印象，不會看他們個人的操守，而是他們在負責的政策範圍內，有否真心說話？又有沒有就政府推行的措施，誠實的向市民交代？明顯地，在現屆政府兩年多的管治裏，市民並不覺得司局長真誠的與市民對話，也沒有誠實地向他們交代。

市民的感覺是：司局長在公開回答問題時，常常是言不由衷。遠的不說，就以最近兩個與市民生活息息相關的民生政策作為例子：第一個，是房委會於上月發表的《長遠房屋策略》報告（詳細分析可參考香港社區組織協會的〈長策5年回顧——房屋供應束手無策〉，《明報》觀點版，2019年12月23日）。關於這份報告，市民感到驚訝的是，預期的公營房屋供應竟然不加反減；運房局長的解釋是：根據統計處提供的數字，香港未來的住戶數目將減少。這或許是事實，但聽在市民耳裏，總覺政府無心增加土地供應，所以降低對房屋的需求，結果輪候租住公屋的時間愈來愈長。

政府不守承諾就是說謊

第二個，是《2018年香港的貧窮狀况》報告。市民的印象是：香港的貧窮人口愈來愈多，從2009年的134.8萬增加至2018年的140.6萬，就是把政府各項扶貧措施計劃計在內，貧窮人口仍超過100萬，而2018年較2017年增加1.5萬人。勞福局長自有他的解釋，例如老年人口增加等，但市民覺得，如果政府願意加大力度扶貧，香港貧窮人口的數目怎會愈來愈多？

從以上兩個例子，可見市民對政府的房屋和扶貧政策，可能理解不足（他們不是專家），但負責的官員在解釋有關數字時，為什麼不從市民的角度出發？就是房屋需求略為減少、貧窮人口維持平穩，為什麼官員不可以承諾，政府仍會努力不懈，務求增加房屋供應和扶貧訂下的目標都可以早日達到？現在官員強行辯解，只會令市民覺得，他們只望推卸責任，過往的承諾都是謊言。

第三，是政府做事欠缺透明度。筆者並不期望政府事事開誠布公，畢竟很多政策的制訂都需要經過冗長的程序，不能從開始便讓市民得知。但關乎民生的政策，市民的參與十分重要，如果政策到了最後一刻才公布，或政府故意隱瞞相關資料，市民怎會明白政策的目的？不明白，又怎會支持？以「明日大嶼」為例，市民正期待土地供應小組提交報告之際，政府卻在沒有預告的情况下推出明日大嶼發展計劃；政府做事這樣欠缺透明度，事事把市民蒙在鼓裏，市民怎會信服？到了《逃犯條例》的修訂，整件事件市民知道的不多，政府這樣一而再、再而三的蒙騙市民，市民怎會對政府有信心？

政務官管治猶如性能衰敗的老爺車

說到這裏，筆者真的不知道，自己還可以有什麼建議，叫市民恢復對政府的信心。「一國兩制」還有27年要走，港人可以期望現屆政府領導他們「重建」香港嗎？林鄭的政府能夠完成餘下任期已是奢望，她和她的管治班子哪裏有能力令香港重新振作起來？林鄭政府到了這個地步，筆者不禁慨嘆：由政務官（AO）組成的管治階層，他們在「一國兩制」下發揮的角色，是否已成為一種過去式？

特區成立快23年，政府由政務官管治，特別是4位特首中有2位由政務官出任，其中成敗，歷史自有公論，政治學者也會有他們的分析和結論。不過，政務官那套傳統的管治方式——自以為是的原則和立場、官僚的議事態度、不顧民意的決策過程、不肯認錯的官場文化，就算不至於成為香港今天困局的罪魁禍首，也明顯失去帶領港人重建香港的能量。政務官的管治，筆者看來，猶如一輛性能衰敗的老爺車，就是不被時代淘汰，已成為香港最深的深層次問題。

作者是香港大學社會工作及社會行政學系榮休教授

[周永新]