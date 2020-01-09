王慧麟：港美關係的新挑戰

先把這些零碎的信息串在一起：

其一，有英文報章指出，北京高層是在澳門回歸典禮之後，極高層拍板決定有關人事變動，即大約在去年12月第三個星期之後才有決定。

其二，中美雙方在去年12月13日起，分別公布了兩國好快將有中美第一階段的貿易協議。但就有關細節的詳情，當時未見透露。之後有個說法是中美雙方有機會在本月初簽署。後來美帝總統特朗普（侵侵）在大除夕，單方面公布將在本月15日簽署，又說中美的第二階段的談判會在簽署後展開。

其三，侵侵在去年10月被問到香港事務之時，提到希望香港的問題能夠和平解決。他甚至提及，香港問題將不利於貿易談判。去年11月，侵侵簽署了有關香港的《香港人權與民主法案》，一度引來北京不同部門發出聲明抗議。就在去年12月7日，侵侵在facebook發文提到，香港在中美貿易談判至為關鍵。

京換人釋降溫意向 不希望簽貿約前有閃失

由此推演，如果中美要在本月15日簽好貿易協議，北京就有需要處理了香港問題。當然，沒有人知道北京究竟，又或者有沒有，在香港情勢方面跟美方作出任何討論，但就有兩點需要留意：

其一，北京領導層對港的說話方面，大除夕國家主席的講話提到「真誠希望香港好、香港同胞好」，又稱「香港繁榮穩定是香港同胞的心願，也是祖國人民的期盼」，沒有提及「止暴制亂」。至於新任西環的中聯辦主任在首天見記者時，也是沒有提及「止暴制亂」。

其二，美帝國務卿蓬佩奧，就在日前，亦有回應香港中聯辦主任換人的事情。他說，他留意到新任中聯辦主任提到，香港需要重回「正軌」。他提到，美方認為的「正軌」，是北京在《中英聯合聲明》之下對香港的承諾；美帝政府將繼續與香港及中方官員合作，保護香港的人權及基本自由，以及推動香港的高度自治。由此可見，美方沒有對此人事任命有負面的批評。

筆者不是說，美帝在背後操縱北京對港官員的人事任命。只是覺得，北京在處理好中美貿易談判及達成協議之前，有需要在香港事務上，一定程度上回應美方對此的擔心又或者要求。事實上，由於外界對於貿易協議寄望好大，而且如果可以簽署，確實有利對外界釋出中美關係緩和的信息，對美帝侵侵而言是一個很好的「成功爭取」，有助選情，而中方亦可借意宣傳協議有助推動經濟發展，所以，假如本月15日有機會坐下來簽約，雙方必定在簽署協議之前，大力宣傳協議的正面信息。如果香港在此之前，有任何重大的激烈抗爭的場面，美方好難在香港槍林彈雨的畫面下，與中方官員簽署協議。在此背景下，北京利用中聯辦換人一事，對香港及外界釋出一種降溫的意向：北京正緩和香港局勢，不希望在15日簽約之前，有任何的閃失，破壞簽約前後的氣氛。

香港事務如升溫 影響政策法報告、下階段貿談

事實上，美方在中美貿易協議之後，也有更多的「香港牌」在手。《香港政策法》的年度報告，必須在本年3月或之前，交予國會。按照去年有關報告的操作經驗，1月至2月是相當關鍵的時間。當然，究竟美方是怎樣撰寫有關報告，沒有人知悉。但參照去年的經驗，美方好大機會將諮詢一些政界人士的意見，而相信今年有不少民間團體亦會主動提交意見書。因此，這兩個月，北京如果在香港事務上有任何升溫及加壓的動作，不單直接影響政策法報告，亦會影響中美貿易談判的下一段工作。香港局勢能否「重回正軌」，主導權在北京領導層手上，而且，單是換人而不換政策，相信好難符合蓬佩奧期望北京對香港維護人權及民主的要求吧！

作者是時事評論員

[王慧麟]