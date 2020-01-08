呂秉權：希望駱惠寧主任先給港人見面禮

王志民謊報民情 壯烈犧牲

今次中聯辦的人事調動，可說是習近平對港歷來最大的人事妥協（另一例為梁振英不競逐連任），這見諸中聯辦原主任王志民匆匆被免職，成為任期最短的中聯辦主任（2年3個月），很多建制派人士都來不及話別，之後有傳媒報道王被調到中央黨史和文獻研究院任副主任，由正部級降職至副部級（不屬平調，但據報維持正部待遇），由握實權變為閒職，某程度是對他「燉冬菇」，把他投閒置散。被視為「習系」人馬的王志民，因過度執行習路線，謊報香港民情，盲目製造樂觀選情而壯烈犧牲了，習近平亦不再全力保他，某程度讓他問責，替主子忍辱負重。

在如此敏感的時間，在敏感的香港，在敏感的中聯辦易帥，竟然不由「習家軍」之中挑選，亦不是早有部署按部就班地安排人選，而是「彈弓手」出牌，將退休老兵重新召回前線打仗，並約一周內兩易其職（山西省委書記，月前離任＞人大財經委副主任＞香港中聯辦主任），實屬極不尋常之舉。這到底是反映「習家軍」蜀中無大將還是習近平用人新策略，是反映北京對治理香港胸有成竹還是心中沒底，相信大家自有判斷。綜觀各省市，北京、上海、廣東，習近平對地方勢力都進行清洗，大幅溝淡本地人管治，有所謂「滬人亦不能治滬」之說。

臨危受命的新任中聯辦主任駱惠寧有幾大特點，包括上任年紀歷來最大（65歲，屆正部級退休年齡），而過往5位中聯辦主任的上任年齡分別是姜恩柱59、高祀仁58、彭清華52、張曉明49、王志民60。

第二，駱惠寧政治資歷最深，有兩屆中央委員背景（以往主任上任時多為一屆中委，張曉明到任則是候補中委）。此外，駱是封疆大吏，曾長期任職安徽（21年，官至省委常委），主政青海（13年，官至省委書記）和山西（3年半，官至省委書記）。

第三，駱惠寧是內陸型官員，無涉港、涉外和沿海省份經驗，跟以往中聯辦一把手的外交、港澳、中組和沿海等背景有別。

第四，在駱惠寧任命公布翌日，《文匯報》引述政壇權威人士指，「駱惠寧同志政治過硬，『四個意識』強，貫徹落實中央決策部署和習近平總書記重要指示精神堅決有力」（以同志稱之，代表政壇權威人士為黨員）。

以下綜合分析。首先駱惠寧年紀大，本要退居二線，但臨時被徵召到前線打仗，他的心態可以是四平八穩，亦可以是盡地一煲，不辱仗命。

京研判：對港落實政策力度技巧不夠

此外，駱惠寧兩地省委書記的經驗亦為中央所看重。駱在青海處理過民族問題、領導玉樹災後重建；在山西善後過涉及幾百人、被查幾千人的官場貪腐，令官場再次運作，煞住官員人人過萬元一部手機等的猖獗現象，令山西政治生態由「亂」轉「治」，發展由「疲」轉「興」。駱的兩省省委書記資歷，對他在「中共香港工委書記」一職有強力支持，預料駱會強勢領導和整合香港地上和地下黨的力量，包括隱蔽藏身於行政、立法、司法、警隊、學界、宗教界、社團、工會等力量，充分支持林鄭政府的管治團隊的施政。

由於駱一直是省委書記，掌慣實權，他來到香港，無可能會退居「第二支管治團隊」，黨管一切的角色不會削弱，反而會大大加強，因為「加強黨的領導」是習近平思想的主旋律。筆者相信，林鄭市長接受黨委領導的體制將會進一步確立，中共香港工委在香港各方面的工作，特區政府將會全面和全力配合，中央全面管治權預料可更強力實施。因為北京對香港問題的研究是，不是政策問題，而是落實政策的力度和技巧不夠，管得不夠，駱惠寧正好能滿足北京這方面的需要。

第三，駱惠寧在香港無政商人脈，做起事來更可以無包袱，大刀闊斧，應改則改。「後暴亂時期」，北京計劃要做的是，控制香港的經濟，讓中資大舉進駐，清洗港資，替香港商界換血，這見諸去年中央國資委對百間國企的呼籲及中央政法委對李嘉誠先生的發炮。

第四，駱惠寧的政治過硬，「四個意識」強代表他對習近平忠心耿耿。駱來港的任務是重振香港發展及落實十九屆四中全會有關香港的政策。有關政策包括：成立維護國安的執行機制、完善公務員管理、完善香港教育等。

冀駱惠寧切實反映港人聲音

無論如何，衷心期望駱惠寧主任以真情和真誠，切實反映香港人的聲音到中央，以務實手段處理香港問題。

如中聯辦想贏得香港民意，先處理涉嫌與元朗7．21襲擊案的新界工作部部長李薊貽，給香港人一個見面禮如何？

作者是浸會大學新聞系高級講師

[呂秉權]