梁美儀：撤換王志民 整頓港策之始

事到如今，港人聽到王志民被撤換的消息，也不會有拍掌歡呼的感覺，皆因香港在這7個月付出的、犧牲的，委實太多，換走一個王志民，根本不足消除港人的怨氣與怒火。在香港政府層面，理應為修例風波問責的「修例三人組」——特首林鄭月娥、律政司長鄭若驊及保安局長李家超，至今仍殘存政府之內，但隨着王志民成為香港任期最短的中聯辦主任後，一直硬撐着的三人組，料難絲毫不動。

接任中聯辦主任的駱惠寧，曾任山西及青海兩省書記，對香港人來說，駱惠寧這名字是相當陌生，因為過去他的工作崗位，跟香港沒啥交集，這跟回歸以來歷任中聯辦主任的背景大為不同。

回歸後第一任中聯辦主任姜恩柱，回歸前為中國駐英國大使，高度參與香港主權移交的工作。繼任的高祀仁，來港履新前在廣東工作10多年，非常熟悉香港的情况。第三任的彭清華，升任中聯辦主任前，當了5年多的副主任。繼任的張曉明，在完成法學碩士課程後，便被派到國務院港澳辦工作，緊隨原港澳辦主任廖暉工作多年，可以一入官場，便參與港澳事務。

料日後撤換陸續有來

去年底建制派在區選的滅絕式慘敗，固然令北京震怒，要徹底整頓誤報香港軍情的在港系統，及工作表現欠佳的「契仔契女」，駱惠寧在港沒什麼牽絆，相信是被北京相中的原因。所以可以相信，王志民只是被整頓的第一波，日後撤換的舉動將陸續有來。

不過，若然中央以國家主席習近平在澳門回歸慶典期間所言，奉澳門為「一國兩制」模範，欲香港跟隨的話，即使更換中聯辦主任及治港班子，也難在港「平亂」。

作者是資深傳媒工作者

[梁美儀]