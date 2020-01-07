劉進圖：欲重回正軌 須正視民意

區選結果證明中聯辦大錯特錯

中聯辦主任一職，怎樣做才算稱職，過去並無統一標準，回歸初期以確保平穩過渡為首要任務，2003年後轉變為加強對香港政治介入，加快香港與內地融合，近年這個重一國、輕兩制的方針變本加厲，觸發諸般兩制的矛盾，引發香港民眾強烈反彈。王志民錯判形勢，以為反對者只是少數激進分子，沉默的大多數是站在建制那一邊，2019年末的區議會選舉結果證明，中聯辦大錯特錯，向中央虛報了軍情，中央近半年來以高壓手段「止暴制亂」，非但師老無功，還愈壓愈亂，與錯判香港形勢有直接關係，王志民提早執包袱乃應有之義。

問題在於，駱惠寧怎樣做，才不至於重蹈王志民的覆轍？駱惠寧周一履新時對記者說，近半年來香港形勢讓人揪心，期盼香港重回正軌。如何讓香港重回正軌？答案很簡單，正視香港的主流民意，尊重大多數香港市民的訴求就可以了。

在剛過去的區議會選舉裏，120萬選民票投建制派，他們的訴求是維持繁榮穩定，恢復治安和秩序；170萬選民票投非建制派，他們的訴求是維護人權自由，恢復法治社會對警權的監察制衡，以法官主持的獨立調查來公正處理持續的警民衝突。其實，兩方市民的訴求都沒有錯，都需要得到尊重。中央政府如果願意放手，讓特區政府按過去的管治慣例，成立由大法官主持的、有法定調查權的委員會，處理過去半年的重大爭端，馬上就能夠顯著緩和社會氣氛，為香港重回正軌創造有利條件。

換人不換政策 無法扭轉局勢

反過來說，如果中央固執地維持過去錯誤的政策，以為無條件撐警隊強硬執法，繼續濫捕濫告，就能恢復香港的治安與秩序，那麼這170萬香港選民就會繼續用各種方法表達內心的強烈不滿，包括在元旦、七一等重要日子大規模上街遊行，也包括在今年9月的立法會選舉中，繼續用選票懲罰建制派。到了那個時候，中聯辦主任的政治成績單就可以蓋棺論定了。

換了人而不換政策，是無法扭轉局勢的，這個道理一點不複雜，駱惠寧當然明白，唯一的疑問只是他能否說服中央，迅速作出合理必要的調整，挽狂瀾於既倒。

作者是資深傳媒人

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[劉進圖]