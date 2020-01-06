趙明明：幫助藍黃家庭（及立會議員）和解及前進

切肉刀透視出爭執對我倆母子關係的破壞，我之前沒有留意，原來雙方溫暖的愛已漸漸變成冰冷的恨意。

現時，很多家庭因為「藍黃對立」，由一同歡笑變為互相指罵，或停止對話——有些家庭甚至分開居住。首先，我們要認清傷害。

媽媽舉起切肉刀時，我出奇地平靜，毫不猶豫地慢慢走向她，給她一個擁抱，並輕聲說：「媽，我愛你。」

即使家人相距甚遠，亦可以字條、短訊或電話，展示無條件的愛。

媽媽既驚訝又迷惘，放下刀，然後走開了。我期望她以同樣的方式回應我，有點失望。

率先表達愛的家庭成員或能得到擁抱作回應；但連月的衝突令人倔強，或許會下意識地拒絕。由於大部分人情緒都無法180度由憤怒變成愛，我們不能期望太高。

媽媽走開後，我以為永遠不會得到她的回應。但既然我無法控制她的行為，只能做好自己。

同理，藍黃對立的家庭不應強迫對方和解，而是緊守自己的道德標準，為自己盡量做到最好。

然後，我努力思索和媽媽有什麼共同喜歡的東西……花！翌日一早，我請纓幫媽媽澆花，卻遭她責備，指晚上澆花才對。我好奇問道：「為什麼？」小學畢業的她，有點囂張地指導她那資優的兒子，日夜溫度及水分的差異對花有什麼影響，解釋得「津津有味」。雖然我的興趣不夠她強，但亦開始與她討論，並就何時及如何澆花達成共識。

同樣地，找出一家人都同意的主題及活動，例如討論彼此的愛好或探訪親友，有助重新聚焦及建立關係。

媽媽繼續重複女友調情的問題，我仔細聆聽，重複／以另一種方式複述她的說話，並確定自己是否理解正確。「你是指我的女友太愛調情，很大機會出軌，故我應該及早分手，避免受傷？」

「對。」

這乏味的對話成了我們的日常：她批評，我重複。慢慢地減到每天一次。

對很多家庭來說，具爭議的話題是無可避免的，但只要顯示出明白對方的立場，就可令對方獲得所需的肯定，不用再無止境地重複同樣的話題。

如此這般，數星期後，媽媽抗議：「好，如果你明白，為何仍不分手？」

回應她的反詰，我分享女友的某些經歷：中學時刷新體操紀錄、因排名全校第二而非常難過、美國總統夢如何落空等等。媽媽認為這些都不是好理由，但至少她願意聆聽。

對方提問時，家庭成員可以分享一些容易接受又難以否定的資訊，如個人經歷、事件或事實（按此次序排列）。

很長一段時間，我都覺得媽媽很可笑，但最後，我嘗試從她的角度出發，跟她說：「假設你是對的，某天她出軌了，被我發現，然後分手，我會受傷，但不會自殺。」

她反駁：「你怎知道她有沒有出軌？」

我詳細分析不同的出軌原因和機會、各種瞞騙手段，以及識穿謊言的軟性提問技巧。她仍舊覺得我或會被騙，但隨後，愈來愈少批評女友調情，最後更叫女友洗碗。女友感到受辱，但我解釋，媽媽只會叫家人洗碗。

嘗試從家人的角度出發，處理她的疑慮，並找出雙方都能得益的解決方法。

8步達成和解 重新出發

藍黃陣營的立法會議員同樣可以合作，為香港撰寫雙邊法案。（1）警察及示威者的暴力，讓立法會議員認清政府「不作為」的害處；（2）如果對方成功推動德政，例如為受傷警員或其他行業的求職者提供再培訓計劃，或為了讓年輕抗爭者平安回家進行協商等，議員應誠摯表達尊敬，在互相尊重的情况下討論；（3）起初幾次會面，先調低期望及目標，例如先分享對新法案的意見，嘗試找出雙方利益重疊之處；（4）緊守道德標準的議員，因為正直可信，能吸引理念相近的議員，一同商討能滿足藍黃陣營的法案。

（5）先從簡單且雙方都同意的撥款案着手，如一些促進經濟增長的計劃，再解決棘手的議題，如減少暴力示威；（6）要明白其他議員關注些什麼，例如某議員的支持者很多都是警察，他自然會關心警察的安危，而另一位議員則得到較多大學生支持，自然緊張言論自由；（7）可以在某些具爭議的議題上，分享公認的資訊，為共同提交的法案（例如要求公布有關受傷警察及示威者的醫院資料）建立強大基礎；（8）最後，應處理雙方陣營的疑慮，通過法案，保障警察安全及言論自由——例如長期開放一些遠離警署及政府大樓的公園予公眾示威。

香港，你要揮舞切肉刀，還是共同向前邁進？

（作者按：原文為英文，由香港教育大學評估研究中心助理主任林思明翻譯成中文）

作者是香港教育大學講座教授（數據分析及多元教育）

[趙明明]