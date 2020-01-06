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2020年1月6日星期一
林泉忠
筆陣
筆陣：真香港人的九條路線：下一步，怎辦？（中） ／文：沈旭暉
筆陣：《返校》與《反滲透法》——恐怖政治的省思 ／文：林泉忠
聞風筆動：民主黨黨慶不邀官員 商界捐款料減靠地區 ／文：李先知
許寶強：光復專業 教育革命
馮健鵬：澳門證交所對香港意味着什麼
趙明明：幫助藍黃家庭（及立會議員）和解及前進
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筆陣：《返校》與《反滲透法》——恐怖政治的省思 ／文：林泉忠
【明報文章】隨着香港中文大學今日開始新的學期，理大等本港大學學子亦將陸續返回校園。經過去年11月「中大烽火」及「理大圍城」之後，兩所大學一度滿目瘡痍，眾多學子回到既熟悉又陌生的校園，恐怕心有餘悸。
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筆陣：真香港人的九條路線：下一步，怎辦？（中） ／文：沈旭暉
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