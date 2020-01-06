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筆陣：《返校》與《反滲透法》——恐怖政治的省思 ／文：林泉忠

【明報文章】隨着香港中文大學今日開始新的學期，理大等本港大學學子亦將陸續返回校園。經過去年11月「中大烽火」及「理大圍城」之後，兩所大學一度滿目瘡痍，眾多學子回到既熟悉又陌生的校園，恐怕心有餘悸。

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