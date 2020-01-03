田詩蓓、李君兒：落葉歸根：醫社攜手，達至老有所終

根據世界衛生組織的定義，紓緩治療（Palliative care）是指為晚期病人和家屬紓緩身體不適，並於心理、社交人際和靈性上提供支援；晚期照顧（End-of-life care）則聚焦於臨終前預計約一年開始，為病人和家人提供紓緩治療及社福等綜合服務。兩大概念的前提，均是為了病人和家屬至病情最後一刻依然不失生活質素，但這卻與本港體制側重治療的思維有所出入。加上港人共知的香港公共醫療體系「爆煲」問題，資源一直以來均十分緊絀，醫社服務亦零散，窒礙了有關發展。過去那些照顧者和長期病患者因壓力過大、支援不足而釀成輕生慘劇的新聞頭條，實在不可再一。其實晚期照顧發展這些難題，以小見大，都是香港醫療體制長久以來的詬病。

政府於2019年第四季就預設醫療指示和在居處離世諮詢公眾，以填補多年來執行上的一些法律障礙。然而，團結香港基金認為，立法措施是必要，卻也只是冰山一角。我們必須檢討現有負擔沉重的醫療體系，深思有何可行的服務模式，以保證新的政策能夠「落地」。有見及此，基金會最近委託香港中文大學香港亞太研究所，就香港市民對晚期照顧服務認知和經驗進行最新民意調查。

必須有充足支援 實現「社區度晚年」心願

結果顯示，港人對於晚期照顧的概念和服務普遍認識貧乏，過半港人沒信心處理晚期照顧事宜，僅兩成受訪者知曉其居住的社區有提供晚期照顧服務。對於晚期照顧服務內容涵蓋甚廣的服務領域，港人亦所知不全，最為認識的是死亡後殯儀協助。可是，離世前的最後階段呢？正如前文所言，晚期照顧中有一籃子服務以支援病人和照顧者身、心、社、靈的需求。這些結果直指提升公眾推廣和教育的迫切性，使市民走至人生晚期亦不會感到孤立無援，這是人本社會必要達成的使命。

民調進一步指出，接近九成受訪者期望於人生晚期盡量留在熟悉的社區。而說到獲取治療外的全人支援，40.8%市民信賴社區醫護人員，甚至比醫院醫護人員（39.6%）排名為高。一清二楚的數字，提醒我們社區支援於晚期照顧上擔當重要角色。可惜受訪者期望獲得晚期照顧支援的渠道，與他們今天於現實中的資訊來源不符。此落差於社區中格外顯著，無論是社工、宗教人員，甚至親友間的交流，也未能滿足港人的需求。結果顯示，我們的基層醫療體系中，仍存有極大潛能。我們需加以裝備社區，建立互助的社會氛圍。

由醫院發展至社區，服務模型的設計必須對症下藥。雖然那些未曾使用服務的受訪者表示，價錢和便利度為考慮服務時最重要的因素，然而服務使用者反指，當有真正需要時，服務全面性才至為關鍵，也是現存服務最需要改善的地方。於是我們問港人於人生晚期，或面對親友逝世時，最重要的社區支援是什麼──頭3名分別是舒適環境、臨終安排上的專業指引和於社區獲得定期健康護理，均獲得相若的選取率，再次證明市民晚期照顧服務需求呈多面性。

總括而言，這些結果不約而同指向相關體制漏洞：社區有關服務與市民之間存在資訊盲點、服務現况和市民需求有明確落差，市民依賴的公立醫院護理和社區支援亦有相當的服務斷層。政策上，我們必須彌合差距。

桑榆暮景，也可是動人風光

民調顯示，本港醫療體系中存有機遇，能把市民對公立醫院的依賴轉向以社區為本的基層醫療。這樣既能擴大晚期照顧服務，亦可避免增加公立醫院的沉重負擔，整體上提升香港護理服務的質素和效率，以滿足市民切身需求。這亦符合港府和基金會近年提出以人為本的基層醫療，以及加強醫社合作的方向。現時香港醫管局和非牟利組織雖有提供晚期照顧服務，亦有循證研究（evidence-based research）加持，遺憾的是服務零散，市民對服務認知不足。有關當局需要思考如何能把服務加強整合和恒常化。

是次港府於晚期照顧議題上提出之立法措施，是必行的路段，也只是千里長征的第一步。於晚期規劃上，香港應制定一個全面性政策和嚴謹的服務模式。過程有賴有關當局繼續以堅定不移的決心，牽頭團結醫社業界，凝聚資源，讓廣大市民於生命不同歷程，包括人生晚期，能負擔持續性的護理，有尊嚴和意義地過人生的每一時刻。

作者田詩蓓是團結香港基金研究員，李君兒是團結香港基金助理研究員

[田詩蓓、李君兒]