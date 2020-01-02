梁美芬：新年願望 人人平安

上星期的平安夜、聖誕節和拆禮物日，恐怕大部分香港市民都過得不怎麼平安，未能如常地放心參加節慶活動。剛過去的除夕，旅發局也要取消煙花匯演，避免被黑衣人騎劫演變成衝突。不幸中的大幸是，執筆之際，像中大、理大那樣激烈的場面暫未重演，過去一兩個月局勢總算稍為平靜下來，期望政府痛定思痛，在新的一年盡快出招平息這場持續了半年的暴力衝突。

香港以外，寰宇的政治經濟也動盪不穩。美國總統特朗普作風專橫，上任以來一直高舉「美國優先」（America First）的旗幟，在處理與世界各國，包括中國的外交經貿關係採取單邊主義，與伊朗劍拔弩張，又向中國發動貿易戰，直到幾星期前才達成首階段協議。中美關係正常化，是上世紀六七十年代，毛澤東、鄧小平、尼克遜、基辛格等前人歷盡艱辛，得來不易的成果，既對中美兩國有利，亦是二戰後恢復世界和平的重要里程碑。展望新的一年，希望各國領導人能夠有智慧地化干戈為玉帛，早日平息這些沒有硝煙的政治角力。

過去半年的政治風波，令香港陷入前所未有的對立和撕裂，相識半輩子的朋友因為政見而割席，乃至父母子女都因為立場而鬧翻，很多家庭關係緊張，沒辦法一家人齊齊整整坐下來吃完一頓飯。但生命無常，世事難料，如果摯友親人就是因為現時香港的瘋癲而吵翻，相信日後一定會後悔。所以還是一句老套話，珍惜眼前人，不要讓生命留下遺憾。

時日如飛，日月如流。無論如何，2019年都已成過去，踏入2020年，筆者衷心祝願各位讀者在新的一年身心康泰，人人都遠離戰亂、疾病和厄禍，香港社會早日復和，世界和平。

作者是經民聯副主席、立法會議員

[梁美芬]