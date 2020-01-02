王慧麟：反省到哪裏去

香港進入新的一年，不單旅發局網上大抽獎「甩轆」，連特首在2019年最後一天發布的片段，看了都令人相當反感。根據香港民意研究所的最新民調數字，特首的支持度是12.3%，評分是19.6分（按月計算），評分是歷屆特首最低，可見無論是任何顏色及陣營的支持者，對她都相當不滿。由一個極低民望的政府，提出社會復和，並聲稱會虛心聆聽及為社會尋出路，相信不少人聽完，不會感到平和，而是火都來。

市民感受不到政府「深切反省虛心聆聽」

原因是，回顧過往一年，這位特首已經有一套回應社會事件的方程式，就是8字真言：「深切反省、虛心聆聽」。近半年來，特首每一次講完這8字真言，每一次都讓市民感受不到，政府有任何真心做到深切，真誠地做到反省，更遑論是聆聽了。

政府幾時開始說，要為其施政要反省呢？不在2017年，不在2018年，而在2019年中。由於「反送中」事件的衝擊，6月16日，行會成員林正財稱特首不會辭職，但會深切反省。果然，到了6月18日，特首出面回應暫緩「送中條例」是說會「認真反思及反省」。7月1日，政府取消了戶外慶典，改在室內進行，特首在演說中提到政府會深切反省，而且在7月2日記者會上一再強調會深切反省。7月9日呢？特首一邊宣布送中條例壽終正寢，一邊就說到政府幾個星期以來已經「深切反省」。

好了，自去年7月9日以後，政府反省了什麼呢？不知道。到了11月24日，建制派在區議會選舉中大敗，原來所謂支持政府及建制派的沉默大多數之選民，只有總投票率的四成。建制派候選人損兵折將，特首在翌日又說要深切反省。那麼，問題來了：由去年6月到現在，政府說了至少5次深切反省，是有幾深入，是有幾切實呢？政府是「深入」了什麼呢？是像鑽探深海石油般，只顧不斷深入而忘了反省，抑或是其實經過靈魂最深處的反省之後，覺得沒有做錯任何事而依然故我，導致11月的敗選呢？又或者，政府經過極為深切的反省之後，曾經痛改前非，推行新政，但卻一錯再錯，錯到更深，搞到只有一成多的市民支持特首呢？

至於前日特首說要「虛心聆聽」，也是似曾相識。她在去年7月10日提出要為《施政報告》諮詢，說過要「虛心聆聽」，well，各位還記得她的施政重點嗎？8月9日，她同司局長見完商界人士後又說，要認真、好謙卑地聆聽意見。11月25日，她在回應建制派區選大敗時，除了說要深切反省，還說要「虛心聆聽」。半年以來，我們至少聽了她說4次要虛心聆聽，甚至說要好謙卑地去聆聽，那麼政府有幾虛心，有幾聆聽呢？現在特首的第二次社區對話跑到哪裏去？而局長要落區聽意見又跑到哪裏去？連去立法會的短問短答也考慮取消，虛心在哪裏？

說到這裏，讀者大抵預期，本文的結論，是筆者要求特首下台。這倒不盡然。這也要回到政治現實的考量。近7年來，北京對港政策的特徵，是「逢民必反」，凡是民主派支持的，北京就要反對。至少對民主派政黨而言，為了今年9月的立法會選情，以及再下一年的選委會選情，林鄭就必須繼續留任。而為了避免2016年張德江親臨香江「吹和風」，讓部分民主派人士有回鄉卡，一時扭轉了香港社會緊張的對立氣氛，導致分化民主陣營的事件重現，民主派就必然會加大分貝，要求特首下台。這樣，就會迫使北京不斷開口力撐特首，讓她繼續重彈「深切反省、虛心聆聽」的8字真言，考驗不同陣營的忍耐力，等香港人煩厭多兩年。2020年來了，各位不妨估下，政府何時下一次再講反省及聆聽？

作者是時事評論員

[王慧麟]