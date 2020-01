陳智傑：當香港成為黑天鵝

社會運動,往往面對溫和派和激進派之間的路線之爭。當中最主要的政治判斷,是市民大眾到底願意付出多大的代價,去讓抗爭者實踐其目標。溫和派會顧忌民眾的生活和生計,會擔心傷及無辜,並將焦點放在「見好即收」、「留得青山在」等長遠政治計算。激進派則或多或少都有「置諸死地而後生」的想法:只有讓全民都覺得再不抗爭就死路一條,奮力一搏,抗爭才有勝利的希望。這跟如今大行其道的「攬炒」主張有異曲同工之妙:社會已無希望,建制亦難修補,故要「大破」才能「大立」。

黃色經濟圈進一步把「和」「勇」結合

當社會運動爆發一段時間後,就會面對行動升級的問題,這便是溫和派和激進派出現路線之爭的時候。激進派往往責難溫和派出賣社會運動,自私自利,不願付出抗爭代價,沉醉於跟政權談判,只着眼於黨派的政治利益等。而溫和派則認為激進派「有前無後」,不顧大局,不懂得「寸土必爭」的「政治陣地戰」,行動過激影響百姓生計,以至脫離群眾而不自知。

然而,香港自去年中爆發的示威和抗議活動,則把「和勇不割」和「兄弟爬山」的口號化為現實。現在民間社會推動的「黃色經濟圈」,則進一步把「和理非」和「前線勇武」結合起來:若「前線勇武」一旦「失手」被捕,又或有人因參加社會運動而失去生計,「黃色經濟圈」便會發揮作用,透過「和理非」所組建的社會網絡,讓「前線勇武」得以繼續生活。「黃色經濟圈」可謂是一種社會資本(social capital),用以「對冲」參與社會運動的「風險」,亦是「和勇不割」的最新「代表作」。

2016至19年 「泛民」「本土」漸行漸近

學者李立峯最近於國際學術期刊撰文(註),闡釋香港自反修例運動以來「和勇不割」的政治理念。文章引述了兩組民意調查數字,頗具學術及政治參考價值。首先,是「泛民主派」(democrats)和「本土派」(localists)由2016至2019年間如何漸行漸近。「泛民主派」和「本土派」,可謂是「和」「勇」於香港的政治載體。文章節錄了於2016年7月、2017年5月及2019年3月的民調數據,顯示了自認是「泛民主派」和「本土派」的受訪者,如何評價「泛民主派」和「本土派」的表現(10分為滿分)。其中最重要的分析,是「泛民主派」和「本土派」如何評價自己的陣營和對方陣營:評價差距愈大,則愈傾向「和勇分割」;評價差距愈小,則愈傾向「和勇不割」。

數據顯示,自2016年中至2019年醞釀反修例運動其間,「泛民主派」和「本土派」都對對方陣營的評分有所增加,其中本土派受訪者對泛民主派人士的評分,更由2017年5月的4分增至2019年3月的5.01分。同期,「和」「勇」兩派對己方和對方的評分差距亦明顯收窄,其中對泛民主派人士的評分差距小於對本土派人士的評分差距。

由2016年旺角騷亂起,香港政壇曾有「三分天下」之勢,泛民主派和本土派於選舉中分庭抗禮,不時惹起讓建制派「漁人得利」的憂慮。然而至去年年初,香港民情原來已悄悄然醞釀出共抗北方的「孫劉聯盟」。究其原因,一方面泛民主派在多年掙扎後,已出現新陳代謝:如今的泛民主派議員相較於他們的前輩,更貼近公民社會、更貼近本土思潮,並於社會運動中走得更前。另一方面,本土派及其他傘後社運團體,亦開始步入議會、學習社會建制的操作。自2014年佔領運動及2016年旺角騷亂後的所謂「社會運動低潮」,恰巧讓「泛民主派」和「本土派」走近了,為「和勇不割」造就社會條件。

8月初「區區開花」 「和勇不割」迅速發酵

及後香港爆發反修例運動,「和勇不割」之風也迅速形成。李立峯的文章蒐集了2019年8月4日、10日、11日、13日和16日於香港示威現場所取得的民調數據,發現認同「不篤灰、不割席」和「兄弟爬山,各自努力」這兩組口號的百分比,由約六成半急劇上升至82%和78.8%。短短兩星期內有如此驚人的升幅,足證8月上旬是「和勇不割」成為示威者共識的關鍵時刻。文章同時引用網絡的「爬蟲數據」,指出在「連登」討論區中,「核爆都唔割」這關鍵詞的出現頻率,於8月中旬達至最高峰。

去年8月上旬,香港社會正因去年7月底元朗「7.21」事件(大批白衣人無差別地襲擊途人,大量市民報警求助不果)而盛怒難平。此外,反修例運動亦於去年7月初由港島區漸漸蔓延到全港社區,讓大量本來沒有參與社會運動的居民也親身體驗警民衝突、催淚煙和火光處處的震撼。去年8月上旬,正是反修例運動步入「區區開花」的關鍵階段。警民衝突及騷亂席捲全香港,不單沒有嚇怕溫和派,反而讓溫和派加速倒向激進派,使「和勇不割」之勢迅速發酵。相信,這是政府及各政界中人始料不及的「黑天鵝」。

所謂「社運低潮」或讓建制鬆懈誤判

黑天鵝,是一種永遠要人驀然回首才會看見的神獸。整個社會,包括社會運動的參與者,相信都對香港社會運動能發展到如此「和勇不割」感到意外。反修例運動所引發的警民衝突及騷亂,固然意外地讓溫和派及激進派兩翼合流;然而,由2016至2019年初的所謂「社運低潮」,也許亦讓官府、建制精英及親北京力量稍為鬆懈,誤判由2014年佔領運動及2016年初旺角騷亂所引發的民氣已徐徐消散。如今驀然回首,香港已如隔世,再也回不了頭。

註:Lee, F. (2019). Solidarity in the Anti-Extradition Bill movement in Hong Kong. Critical Asian Studies, DOI: 10.1080/14672715.2020.1700629

作者是香港恒生大學傳播學院副教授

■稿例

1.論壇版為公開園地,歡迎投稿。讀者來函請電郵至forum@mingpao.com,傳真﹕2898 3783。

2.本報編輯基於篇幅所限,保留文章刪節權,惟以力求保持文章主要論點及立場為原則﹔如不欲文章被刪節,請註明。

3.來稿請附上作者真實姓名及聯絡方法(可用筆名發表),請勿一稿兩投﹔若不適用,恕不另行通知,除附回郵資者外,本報將不予退稿。

4.投稿者注意:當文章被刊登後,本報即擁有該文章的本地獨家中文出版權,本報權利並包括轉載被刊登的投稿文章於本地及海外媒體(包括電子媒體,如互聯網站等)。此外,本報有權將該文章的複印許可使用權授予有關的複印授權公司及組織。本報上述權利絕不影響投稿者的版權及其權利利益。

[陳智傑]