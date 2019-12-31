楊雨亭：國府遷台70年的回顧與展望

不論大選結果 台灣社會需學習容忍與共存

同時間，在1949年前後，有約200萬的人跟隨國民政府從大陸經過各式各樣的路徑，來到了日本殖民50年後回歸中國的台灣，之前發生嚴重動亂的二二八事件，對這些倉皇離開大陸而稱為外省人的人們來說，多數是完全陌生的。之後，外省人在台灣這個島嶼上，和本地人胼手胝足地，從幾乎一無所有中，建立起一個延續了1949年前的中國憲法與文化的中華民國。這個中華民國，從中國歷史上看，可以視為西晉東遷的東晉，也可以視為北宋南移的南宋，隔海與中國共產黨治下的中華人民共和國對峙，至今70年整。

在70年中，第一代來台的外省人以及經歷二二八的本地人凋零了，留下的子民，多數堅強支持在台灣續存發展的中華民國，其中除了佔人口比例約10%的外省人，多數是本地人。這其中有偏向台灣自保的本土派或獨派，有偏向往未來中國發展的統派，容或他們之間對中華民國的定位與意義不同，但是對於中國文化的基本認同並沒有太大的差異。由於已經實行了3次政黨輪替的民主政治以及相當完善的健保與勞保制度，台灣在基本以上的小康社會是可以維持下去的。也就是說，不論2020年初的大選結果如何，台灣社會內部需要逐漸學習容忍異議與共存，人民的知識愈廣，言行日益成熟，政治競爭以及經濟財務就可以穩定地發展，中華民國也就能繼續地存在，保障着台灣人民的安全與幸福。

歷史軸心不能離開人性最根本良善

沈從文在70年前說「年青的一代，要生存、要發展，總還會有一天覺得要另外尋出一條路的」。這是預言，也是祝福。筆者相信中國內戰結束以後，經過70年兩岸的分裂與分治，將來解決雙方的問題的將是現在的年輕一代，我們的責任在於幫助他們建立起良好的關係與溝通的基礎。筆者相信歷史的軸心終歸不能離開人性中最根本的良善，兩岸以及香港的問題一定會找到一個合理的思維與作法。

作者是台灣師範大學歷史系博士候選人

[楊雨亭]