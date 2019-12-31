關仲然：好口才，好總統？

政見發表會互有攻守 辯論會火藥味更濃

其實在辯論會之前，3位候選人就曾經先後3次同台出席「政見發表會」。政見發表會跟辯論會不同，理論上是各自陳述政綱政見，所以即使同台，也不會有怎樣來往互動的成分。但在幾場政見會中，幾位候選人已經互有攻守，當中以韓國瑜的一句「晚上總統邱義仁」（邱為新潮流派系的核心人物）、形容蔡英文遭黨內派系所「架空」最為犀利。而宋楚瑜身穿博士畢業袍亮相其中一場政見會，向蔡英文的論文風波「抽水」，算是另類出位上鏡。當來到唯一一場正面交手的辯論會，台上火藥味也燒得更濃。

辯論甫開始，韓國瑜就動真格指摘蔡英文有「四個欺騙」，並且再次借用浸大學生會會長方仲賢的一次失言（在網上指摘民進黨吃香港人的「人血饅頭」；方在言論發表之後，公開向民進黨致歉），說蔡英文欺騙香港人、沒有為香港人做得更多。當然，韓國瑜也繼承一直以來的作風，沒有怎樣在發言中提出具體政見，沒有闡述他和國民黨又可以怎樣幫到香港人。除了香港，韓國瑜對蔡英文的指控，還包括了「養網軍」、以網絡攻擊政治對手，表示他自己是受害者之餘，民進黨初選中落敗、現在成為副總統候選人的賴清德也是受害者；韓國瑜又不斷強調，要重新成立「特偵組」查辦黨政高層，指控民進黨政府有貪腐問題，所以上任後會大查特查。

除此以外，韓國瑜說民進黨是「野蠻多數暴力」，像現在民進黨大力推行的《反滲透法》，以至是去年一連串公投之後，並沒有好好回應公投結果。這些控訴，並非全無理據，但韓國瑜兩個小時裏面鬧得太多，反而沒有好好聚焦。看完辯論之後，就只記得他鬧傳媒，也諷刺蔡英文是「讀稿機」，沒有像他一樣雄辯滔滔。

相比起韓國瑜的強攻，蔡英文的表現，的確沒有像韓國瑜一樣深刻。蔡英文也意識到，辯論、演說從來都不是她的強項，她在結語中說：蔡英文不是「有趣的人」，也「不能慷慨激昂」。在辯論會中，很長時間都需要看着稿子，這些民眾都看在眼內心裏有數。這是蔡英文第3次參選總統，其實所有人都知道蔡英文對演說並不在行，蔡英文從政以來，最讓人感動的演說，就是2012年的落敗演說，那幾句「你可以哭泣，但不要泄氣。你可以悲傷，但是不要放棄」，沒有妙語連珠，只有感動人的真誠。韓國瑜不斷攻擊對手口才不夠好，似乎真的以為「庶民」就可以免疫於一切，哪怕沒有大將之風也沒有所謂。就像問答環節，宋楚瑜提問之後，韓國瑜的「回答」，一點也沒有回應宋的問題，而是繼續攻擊蔡英文，這也是沒有氣度。

蔡四平八穩 宋老態龍鍾 韓是優秀推銷員

如果有緊跟台灣政治，蔡英文今天能夠氣定神閒，雖然要看稿子，但定時定候望向鏡頭，而且眼神堅定，已經是飛躍進步了。不信的話，到網上看看差不多10年前的時候（2010年），她和馬英九的ECFA（《海峽兩岸經濟合作架構協議》）「雙英辯論」，那時候的蔡英文才是真的讀稿機。

關心台灣選舉，除了花時間看兩個多小時的辯論，也應該看看「網紅」曾博恩的節目《博恩夜夜秀》，一個非常受台灣年輕人歡迎的網絡節目（動輒過百萬觀看次數）。3位候選人也先後以節目嘉賓的身分，在這個像美國talk show的節目登場，當中所反映出來的結果，其實跟辯論會也有相似：就是蔡英文四平八穩、宋楚瑜老態龍鍾、韓國瑜是個優秀的推銷員。我一直把焦點放在韓國瑜身上，是因為整場選舉的變數，都在出棋沒有什麼章法的韓國瑜身上。

當韓國瑜上了《博恩夜夜秀》之後，不少人留言表示開始擔心，怕這一集會成為選戰的轉捩點。這結論或許有點誇張，但不能否認，只要給韓國瑜機會跟群眾說話，他都有很大的威力，而關鍵就是他那聽起來真誠的聲線。就像深水埗街邊的那些推銷員只要拿起「咪高峰」，就算我們明知道他／她所推銷的產品通常都無用，或至少不如他們口中所說的天下無敵，但我們都總會心動，想給他們一個機會。韓國瑜就是這樣天生的推銷員。

不會有台灣人想總統跪下來

但我說，韓國瑜是沒有章法，可以出奇制勝，也可以自掘墳墓。他在「夜夜秀」裏面，最後無端端向主持提出一項比試，就是比試一下可否用「膝蓋」走路，然後他就能人所不能地示範起來，一步一步跪着走起來了。現在不是選馬戲團成員，而是選總統，無論政見是藍是綠，無論在什麼時候，也不會有台灣人想他／她們的總統跪下來的，而且跪得那麼輕鬆、跪得那麼快樂。

（台灣選舉分析之六）

作者是香港浸會大學政治及國際關係學系兼任講師

[關仲然]