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2019年12月30日星期一
林泉忠
筆陣
筆陣：2019年國際大事，如何從香港解讀？／文：沈旭暉
筆陣：告別2019——跨越逢九亂象 期盼安泰之年／文：林泉忠
聞風筆動：星火被取締難找替代 支援示威者化整為零 ／文：李先知
孔誥烽：英國工黨大敗 左翼何時夢醒
羅盛梅：積金易平台——為香港人而建的大型社會基建
鄭立：香港只是假裝法治民主的偽物
盧文端：解讀習近平澳門講話對香港的意義
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筆陣：告別2019——跨越逢九亂象 期盼安泰之年／文：林泉忠
【明報文章】轉眼2019年已走到尾聲，對兩岸三地而言，2019年究竟是如何的一年？
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筆陣：2019年國際大事，如何從香港解讀？／文：沈旭暉
筆陣：告別2019——跨越逢九亂象 期盼安泰之年／文：林泉忠
聞風筆動：星火被取締難找替代 支援示威者化整為零 ／文：李先知
孔誥烽：英國工黨大敗 左翼何時夢醒
羅盛梅：積金易平台——為香港人而建的大型社會基建
鄭立：香港只是假裝法治民主的偽物
盧文端：解讀習近平澳門講話對香港的意義
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