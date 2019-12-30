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沈旭暉

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筆陣：2019年國際大事，如何從香港解讀？／文：沈旭暉

【明報文章】2019年終結，在過去一年，香港大事和國際大事罕有地連成一線，世界各地結成蝴蝶效應，也處處反映科技發展已改變了人類政治進程，令一切變得不再遙遠、不再離地。就中顯示的十大趨勢，可概括如下：

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