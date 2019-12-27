陳糸：學術包裝的政治表態

程文題為〈比例代表制的荒謬之處〉，文題與內容不符。內文指比例代表制中黑爾數額制不順應民意，但比例代表制是總稱，名下變種甚多，黑爾數額制只是其一，以單一概全，題目製造混淆。

若說凡比例代表制皆不順應民意所以荒謬，則問題更大。程指，與單議席單票制相比，比例代表制不順應民意。此說不準確。單議席單票制突顯主流民意，而比例代表制按候選人得票比例分配議席，使非主流民意呈現，這也是民意。比例代表制用意在防多數獨大，讓少數有勝選機會。沈指程的誤解在對黑爾數額的變化不察。黑爾數額制對票數變化極敏感，哪怕是數額中0.1的變化，議席分配隨即更改（見沈例），它比單議席單票制更能反映民意分佈。不順應主流民意不一定荒謬，比例代表制設計出來就不為反映主流民意，反過來指摘結果不夠主流，誰荒謬？

比例代表制不宜輕言廢止

沈文說的是：程說法有誤，黑爾數額制並不荒謬；筆者說的是：即使程說法無誤，比例代表制也不荒謬。程文末段促林鄭撤換制度，多讀書虛心求教。比例代表制不是最好，但制度不求簡單多數，當中運算複雜見深思，對何謂民意有深刻思考，理念值得重視，不宜輕言廢止。比例代表制既非荒謬，漠視民意成了無據的批評。就事論事是基本要求，書讀多少虛心與否是學術討論以外的事情。香港實施比例代表制的問題很大程度不在制度本身，而是在香港政治環境下，選舉制度所產生相對碎片化的議會能否有效制衡已然十分強勢的行政機關。程文前文不通後理，推論不甚嚴謹。許是筆者太學究，抱錯誤期望，程文不在講學理，政治表態而已。

作者是自由撰稿人

[陳糸]