宋小莊：澳門街會成為金融中心嗎？

規避兩個風險

本文標題「澳門街會成為金融中心嗎？」並沒有藐視澳門的意思，澳門老一輩就稱澳門為「澳門街」。澳門逐步發展成為金融中心，是規避兩個風險：一是澳門的經濟風險，二是香港和內地的金融風險。澳門經濟以博彩業為主，博彩業一枝獨秀，單靠博彩業的稅收，就足以支付澳門的政府開支，但這樣不平衡的發展，使澳門經濟顯得脆弱。多年來澳門致力於發展旅遊休閒業，但始終無法與博彩業匹敵。澳門發展金融業，將來才能成為博彩、金融、旅遊休閒和其他行業數足鼎立支撐澳門經濟，形成經濟社會長期穩定的格局。

然而，澳門發展金融業，有可能與香港發生競爭關係。就好比當年上海浦東開發，發展金融業，鄧小平就曾經擔心與香港形成競爭關係而推遲。香港《基本法》第109條有關「香港特別行政區政府提供適當的經濟和法律環境，以保持香港的國際金融中心地位」，一國兩制下的一國，不希望對香港金融中心有不利影響。

美選港作為與華博弈戰場

然而，「樹欲靜而風不止」。不管中央如何呵護香港，避免香港遭到不必要的傷害，但美國還是選擇了香港作為與中國博弈的戰場。正因香港是金融中心，美國才有這種選擇。美國還制定《香港人權與民主法案》，「支持」香港黑衣暴徒發動長達數月的街頭運動，攻陷立法會、佔領機場、破壞港鐵、打砸商舖、縱火暴亂，蹂躪香港；只不過對種種暴行，美國政要說是追求民主而已。

香港正面臨回歸以來最大的社會、經濟、政治危機，不知如何平息。但黑衣風暴還可能不斷升級，對香港市民生命財產造成更大危害。黑衣風暴的目的是要癱瘓香港政府，激怒中央政府，刺激中央宣布緊急狀態，平定暴亂。但這樣做未必有利於一國兩制，香港又難免發生金融風波，國際金融大鱷乘機炒作，從中圖利，「剪羊毛」，香港恐遭另類的蹂躪，投鼠而忌器。目前香港部分上市公司已經或開始推行私有化計劃，以免遭受損失。如果香港社會失穩，喪失部分金融中心的功能，國際資金就會大量出逃，甚至內地的外來資金，也將如此。有關資金一旦流到美國，將造就美國金融市場的繁榮，美元霸權將再度出現。到香港金融市場委靡不振時，美國金融資金就會蠢蠢欲動，伺機尋底炒作，再度在香港剪羊毛，甚至在內地剪羊毛，香港淪為美國的提款機，香港的財產就會被美國的金融資本所掠奪。禍不單行，內地的國有、私有企業也有不少在香港上市的，恐也難逃厄運。

這是中美戰略上的博弈，並非一般金融市場起伏。美國自南北戰爭以來，就產生不少戰略家。近代如尼克遜的國家安全顧問基辛格、卡特的助手布熱津斯基，其佼佼者，基辛格還研究過《鬼谷子》。中國相關學問，更為古老。先秦諸子中，老子、孫子和鬼谷子都是戰略家。在九流十家中，道家和縱橫家都是研究戰略的，兵家雖未入流，但不表示不重要。儒家雖不專注於戰略，但孔子學生子貢卻不失為一個戰略家。《史記．仲尼弟子列傳》記載，為了避免齊國入侵魯國，孔子讓子貢出遊列國，經辦外交。在簡述了子貢的成功游說後，司馬遷總結說：「故子貢一出，存魯，亂齊，破吳，強晉而霸越。子貢一使，使勢相破，十年之中，五國各有變。」在10年之中，子貢竟然使5個諸侯國國勢發生變化，達到老師保存魯國的目的。這說明儒家的子貢也確有縱橫家的本事。

美謀略家算盤似打不響

戰略的博弈取決於美國戰略家的氣度和謀略，美國戰略家往往是幕僚或助手，熱中於攻，中國戰略家多採守勢，但學問似更深邃而不顯擺，有的戰略家就是領導者，毛澤東、鄧小平、習近平就是此等人物。早在2017年4月，中共中央政治局就維護國家金融安全進行了第40次集體學習，習近平表示，維護金融安全是關係社會經濟發展全局的一件帶有戰略性、根本性的大事。為了推動大灣區的發展，中央已要求深圳發揮先行示範的作用，替代香港原來需要扮演的部分角色。為了規避金融風險，澳門發展國際和區域金融業務，也有可能。

戰略家看問題，既看一時一事，更看全局趨勢。既看好事，也看壞事，還看壞事能否變為好事。既要看到危機，也要看到商機和轉機。美國謀略家們以為香港的反共、反中、反華人口佔有一定比例，港府能力不足，通過「反送中」可以引發暴力街頭抗爭，把香港搞亂，迫使中央宣布緊急狀態，把中央拖入香港泥潭中。同時，還以為通過定期的選舉，逐步通過合法手段取得香港特區的管治權，香港可以成為顛覆中央政府的基地，成為牽制中國發展最重要的抓手，這個算盤似乎打不響。香港暴亂已成為內地的反面教材，香港問題充分暴露，也為未來治理提供必要條件。澳門日後可以成為金融中心，香港的金融中心也還可以繼續維持，但風險卻減少了。

作者是深圳大學港澳基本法研究中心教授、全國港澳研究會理事

[宋小莊]