曾志豪：問題不在國情教育啊，笨蛋！

反修例抗爭已經深入香港市民的血液裏，就像六四的記憶不會磨滅，「五大訴求缺一不可」便是新的「平反六四」口號。

經過了美國通過《香港人權與民主法案》以及區選建制大敗的兩大突破口，香港人曾經以為局勢會有轉機，以為北京和特區政府都會收斂甚至軟化，香港總不可能一直由警察管治吧？

可惜，黑暗過後，沒有迎來曙光，反而幾朵烏雲從北方飄來。北京中了兩箭，像受了傷的猛獸，更加兇惡。

北京對問題的定性似乎和香港人愈來愈走偏，香港人不滿林鄭的專橫霸道，憤慨警暴的無法無天。公道如果討回了，也沒有人想推翻特區政府，更不要說搞香港獨立。

但北京錯判形勢，就像當年對天安門的學運一樣，把反官倒反貪腐看成是「反黨反革命」的動亂。

消息指，中聯辦召開領導班子會議，要「更大力」推動國情教育，以愛國主義教育為一國兩制打下基礎，「深入開展《憲法》和《基本法》教育、國情教育、中國歷史和中華文化教育」，「增強青少年國家意識和民族認同」。

這個斷症判了香港死刑，以高壓洗腦的意識形態教育解決問題，只會令香港人反抗情緒加劇，23條立法的傳言更是火上澆油。

香港人並非不認同中國所以才上街示威，即使再如何熱愛基本法，也不及熱愛被自殺的生命吧？被警棍虐打的傷口，不會因為認識更多國情而忘記痛楚吧？又有哪一篇的中華文化教育，可以叫香港人接受警察和元朗白衫人勾肩搭背的齷齪呢？

大陸的愛國教育做得夠徹底了吧？那為什麼還會出現茂名事件呢？因為哪裏有壓迫，哪裏便有反抗。如果國情教育是「止暴制亂」的萬應靈藥，國家的維穩費為何每年都居高不下？香港需要的不是「國情教育」，而是「獨立調查」啊。

作者是傳媒工作者

[曾志豪]