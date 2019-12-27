杜振豪：海麗罷工兩周年 低薪問題未解決

海麗工人無法受惠於新政策

上述兩項新措施，都是針對海麗工潮反映的兩大問題，嘗試解決外判商逃避支付遣散費以及工人低薪的處境，用意值得嘉許。由於政策實施的時間仍短，約滿酬金的實施情况暫時未見反響，但投標評分制度的更改，已帶來令人欣喜的變化。據我們了解，部分政府清潔服務合約的工人工資，月薪已調升到1.1萬元以上。固然，1.1萬元依然是偏向低薪，但相比起過往一直貼近最低工資的政府外判工資，已經有了頗為可觀的躍升。

遺憾的是，海麗清潔工人依然維持過往的低薪。今年11月開始，香港工商清潔服務有限公司於海麗邨成功續約，工人工資為9421元，加上公司的額外津貼（幅度相若當年罷工爭取的加薪），湊齊為9600元。換言之，相對於最低工資規定下的政府外判工資9300元，僅僅多出300元，時薪約38.7元。海麗清潔工人維持低薪，原因在於今次外判商成功續約，因此毋須重新招標。既然沒有重新招標，海麗清潔工人也無法受惠於新政策帶來的影響。

堵塞漏洞：續約納新評分制

現時房屋署清潔服務合約，通常為兩年一期。也就是說，現行海麗邨的清潔合約將於2021年11月到期。假如屆時外判商再次成功續約，海麗清潔工人便要在最低工資邊緣停留到2023年11月。兩年又兩年，兩年又兩年，清潔工人大多年長，還有幾多個兩年？何况，這也不止是海麗邨清潔工人的問題。全港房屋署外判的清潔工人及保安員，均面對續約與重新招標的工資差距，人數暫時難以估計。

我們建議，政府應該為續約的政府服務合約，加上一個重新招標的工資平均數劃線方案，確保成功續約的外判商，會向基層工人支付不低於重新招標的工資。具體方法是，由各部門審視對上6個月以重新招標方式批出的服務合約，計算其平均工資，並以此為續約的工資底線。由於上述問題屬於政府的政策漏洞，以上方案應該至少追溯到2019年4月1日後批出的新合約，並向涉及的基層工人補回相差工資。涉及的新增支出，只是有限數字。如果政府的確珍惜香港這個家，珍惜香港基層工人，想必會樂意盡快堵塞漏洞。

作者是清潔服務業職工會總幹事

[杜振豪]