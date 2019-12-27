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2019年12月27日星期五
杜耀明
筆陣
筆陣：北愛在前 香港何須重蹈覆轍 ／文：杜耀明
周永新：公平公正執法方能改善警隊形象
葉健民：建制派何必要與林鄭共存亡
杜振豪：海麗罷工兩周年 低薪問題未解決
曾志豪：問題不在國情教育啊，笨蛋！
宋小莊：澳門街會成為金融中心嗎？
陳糸：學術包裝的政治表態
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筆陣：北愛在前 香港何須重蹈覆轍 ／文：杜耀明
【明報文章】解散香港警隊，不妨稍緩片刻，先向末代港督彭定康取經。
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筆陣：北愛在前 香港何須重蹈覆轍 ／文：杜耀明
周永新：公平公正執法方能改善警隊形象
葉健民：建制派何必要與林鄭共存亡
杜振豪：海麗罷工兩周年 低薪問題未解決
曾志豪：問題不在國情教育啊，笨蛋！
宋小莊：澳門街會成為金融中心嗎？
陳糸：學術包裝的政治表態
周永新：公平公正執法方能改善警隊形象
葉健民：建制派何必要與林鄭共存亡
杜振豪：海麗罷工兩周年 低薪問題未解決
曾志豪：問題不在國情教育啊，笨蛋！
宋小莊：澳門街會成為金融中心嗎？
陳糸：學術包裝的政治表態
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