木子：「黃色經濟圈」持續發展 能否參考「維基百科」模式？

回應對「黃色經濟圈」的批評

有人曾說「黃色經濟圈」是搞社會主義,是經濟學家海耶克在《通往奴役之路》提出的憂慮。海耶克在該書探討的是什麼導致納粹主義興起,並主張政府不應以規管市場之名佔用太多社會資源,以免國民由於未能掌握經濟命脈而被政府支配,失去自由。然而,放在現今香港,抗衡由國家資本主義支撐的「藍色經濟圈」才是「黃色經濟圈」出現的原因。另外,有人認為「黃色經濟圈」是政治歧視,與性別歧視和種族歧視畫上等號。雖然多元社會講求包容,但也不能違反更為基本的價值觀。「反修例運動」背後的道德力量源於相信政治自由是多元社會建立的基礎。因此,「黃色經濟圈」是追求政治自由、建立公平社會的手段之一。

「黃色經濟圈」兩個實際問題

如果要擴大影響力,必須更多人願意參與「黃色經濟圈」。不過,人若多,資訊便混亂,難以協調,這又產生了兩大問題。第一,資訊太混亂,沒有可信賴的資訊讓消費者作決定。日久,有人可能會質疑「黃店」的名單的可信性。第二,事情發展變得太快,資訊往往未能及時更新。「藍店」可不可以真的變成黃店?反之亦然。專人判斷有其好處,但由於人數少、門檻高,而且有操守風險,難以完全解決上述兩大問題。在資訊爆炸、信息極度不對等的時代,米芝蓮有其專業的食評家,但也不無問題;即使「公平貿易」的標籤公信力亦讓人產生合理質疑(註2)。「香港米豬蓮指南」及一眾產生的網站往後也可能面對相似問題。那麼,「維基百科」模式會不會是一條出路?

建立「黃藍百科全書」

「維基百科」的目標是讓所有人創造及共享一本自由而有質素的百科全書,原則是公開編輯,閱讀者同時也是編輯者。根據學者Ryan Safner一篇有關維基百科的研究文章(註3),「維基百科」以中立為編輯原則,條目內容有正反對照,有爭議的題目則加以標籤,由讀者判斷。起初,部分經濟學家認為「維基百科」不會成功,因為閱讀成本低、編輯成本高,最後只會有很多人不願付出,但又利用「維基百科」的資料,文章質量只愈來愈差。最後,它的成功讓他們大跌眼鏡。Safner在文章中提到成功因素有很多,涉及有效的制度設置和義務編輯團隊不辭勞苦的維護工夫,詳細可讀他的文章,但有兩個成功因素值得在此點出。第一,每個編輯者知道付出可令事情變好,而且他們只在願意付出的時候才做,條目亦容許小修小補,因此不用金錢誘因也令人願意付出時間及知識。第二,每個閱讀者的編輯權限很大,因而善用了民間智慧和大眾互相監督,提高了文章的質素,令內容更有公信力。

在「黃色經濟圈」的情况下,就是建立一個新平台,成為專門反映香港店舖「黃藍程度」的百科全書。這本「黃藍百科全書」容許使用者自由編輯,fact-check由大眾監察而非只由維護平台的義工決定。好處是資訊來源多元化,而且透明度高,又解決只由少數義工不停fact-check大量資訊的負擔。而且大眾亦可將店舖不同的類別、跟運動相關的紀錄放上平台,並持續更新。這樣就不用在店舖外張貼標記(雖然這更有趣),解決固定標記所帶來資訊不對等的問題。每個人擁有更多資訊後,最後可以得出自己的「香港米豬蓮指南」。這有點像在剛過去的區議會選舉前出現的「選舉事實處」網站。不同的是「維基百科」模式不單有源頭可溯的資訊,而且每個人也可以做編輯。如果這本「黃藍百科全書」有一定使用群眾並建立起一定公信力,相信「黃色經濟圈」有望持續發展。

註1:維基百科,「黃色經濟圈」,bit.ly/2rpjYMw,於2019年12月11日登錄

註2:香港電台,「公平貿易的意義」,《視點31》,2017年12月19日

註3:Ryan Safner, "Institutional Entrepreneurship, Wikipedia, and the Opportunity of the Commons", Journal of Institutional Economics, Vol 12(4), pp.743-771

作者是大學博士生

[木子]