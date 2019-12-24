梁美儀：香港是一國兩制「失敗」示範？

習近平清楚指出，澳門這20年來的發展，正正是中央心目中「一國兩制」的正確方向。他指澳門行政、立法、司法機關，「堅守一國原則底線，自覺維護中央權力和《基本法》權威」。澳門早在10年前已就當地基本法23條立法，今年較早時亦已通過《國歌法》。反觀香港回歸已22年，至今仍未成功立這兩條法例，護國不力。

按習主席的發言，中央在這方面對香港有多不滿，可想而知，但以現時社會普遍抗拒內地大力干預香港事務，就23條立法基本上是不可能的任務。

習近平同時讚揚澳門「始終築牢『一國兩制』社會政治基礎」，不論是政府和社會各界，都是以「愛國者為主體」，令愛國愛澳力量日益壯大，令愛國愛澳核心價值在澳門居主導地位。

誰知港人偏偏在上月區議會選舉中，集體「重擊」愛國愛港陣營人士，泛民奪得逾八成議席，建制席位嚴重萎縮至約一成。在中央眼中，這是香港人缺乏愛國傳統，對國家歸屬感不足所致。

區議會尚且是地區諮詢組織，但擁有立法權力、通過政府預算的立法會，中央不能容忍重演區選的慘敗，未來9個月，中央將採取一切方法，保住建制陣營的「血脈」。

除此以外，在可控制的範圍內，一切由政府委任的公職，相信更難容得下反對派人士，而最令人關注的是，早已宣布將於2021年退休的終審法院首席法官馬道立，其繼任人誰屬的問題。按此脈絡走，未必能出現令港人安心的結局。

作者是資深傳媒工作者

[梁美儀]