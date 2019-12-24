歐陽五：中日韓待化干戈為玉帛

起步早、進展緩，可謂是對過往三國合作的粗線條概括。作為東亞地區極具代表性的三國，彼此經貿合作、人文交流確有強勁需求和遠闊前景，奈何裹挾歷史和地緣政治的包袱，雙邊關係捉對不睦，直接影響三國合作進程。2012年，日本宣布對釣魚島實施所謂「國有化」、致中日關係惡化後，三國首腦會晤中斷3年；其後又有韓日摩擦、中韓「薩德」糾紛。今年以來，雖有中日關係逐步回暖，韓日摩擦卻從歷史問題向貿易、乃至安全領域升級，迄今未達和解。

不過，今次會晤未因韓日而停擺，表明三國能從三邊關係的大局超越雙邊之隔，蘊含化干戈為玉帛的契機。在國際地區局勢面臨深刻複雜變化的當下，三國合作的重要性在以下兩方面日益突顯：

一方面是經貿共榮。經貿一直是三國合作的關鍵紐帶，即便在首腦會晤中斷之際，中日韓自由貿易協定（FTA）談判也未停止。今年，區域全面經濟伙伴關係協定（RCEP）取得實質性進展，已舉行16輪的中日韓FTA談判亦面臨提速的視窗。目前在全球範圍內，三國貿易規模已超過歐盟，僅次於北美自貿區；自貿機制的培育，勢必促進區域經濟的加速融合。

在全球經濟提振不足、貿易保護主義尚存的當下，三國經貿合作對各自的發展提質意義顯著。三國經濟和產業結構高度互補，未來在科技、環保、老齡化等領域享有廣闊合作空間。尤值一提的是「中日韓+X」模式的提出，未來中日韓將共同加強在第四方、第五方市場的合作，減少原本不必要的競爭，整合三國之力帶動亞洲的發展。

另一方面是地區穩定。事實上，三國作為近鄰，存在歷史、領海等分歧本屬正常，關鍵在於有效管控分歧，且在摩擦出現後及時止損，不擴散至其他領域。政治是一門講究妥協的技藝，任何跨國家的區域合作都在波折與妥協中前行。雙邊關係的穩定是三國合作的基礎，而三國關係的和諧則是東亞區域的「穩定器」。

此外，朝鮮半島問題正值高度敏感期，無疑引發三國的共同關切。朝鮮設定「年底時限」，在2019年年底前等待美方做出決斷；而半島議題從來不止於美朝之間的談判。中日韓作為利害攸關方，也應及時交換意見，共同促進半島和解進程。

冀打造亞洲區域合作典範

據悉，今次會議將發表《中日韓合作未來十年展望》，這將是對三國合作的頂層設計和藍圖擘劃。希望三國能從此新起點再出發，推進雙邊互信建設，最終將三國合作打造成亞洲區域合作的典範之一。

作者是時事評論員

[歐陽五]