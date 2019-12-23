林瑞華：轉危為機的飲食業發展策略

在最近第三輪的紓困措施中，有幾方面都是惠及業界，如補貼水費、電費、差餉等，但始終未能最直接幫助經營者。很多中小型食肆老闆跟我分享，他們面對的最大問題是現金流不足，若將補貼變成現金發放，讓他們自己衡量哪些錢用在急切的地方上，將有更大靈活性處理當前困境。早前李嘉誠先生向業界提供的「應急錢」獲得好評正是這個原因，亦反映李先生比政府更了解商界的需要。另一項政府可以做的措施是為業界申請免息貸款時作擔保，上限可設於15萬至20萬元，可暫時設定於借貸後一年才開始歸還，屆時再按社會經濟環境作調整，相信很多小店會因而受惠。

設夜市立足社區 積極向外推廣小店

今次反修例運動中，以旅客為主要顧客的餐廳受最大影響，同時反映香港的經濟結構過度依賴外來旅客，缺乏本地市場面向。政府應平衡本地市場及外國旅客的需要，才可以推動飲食業界可持續發展。業界一直都有建議政府在香港設立夜市，立足於社區，定位以本地市場為主，同時吸引外國旅客。形式可參照鄰近地區如韓國、日本、台灣等，讓不同的小店或美食車進駐。在國外有很多小店都是靠這些夜市而打響名堂，而夜市更是很多年輕人創業的試金石。

香港曾經有美食天堂的稱譽，源自於百花齊放的多元食肆。但隨着商場消費模式不斷擴展，具有本地特色的小店生存空間漸漸萎縮，令到香港的飲食業更趨集團化。政府應該把握今次機會轉危為機，調整旅遊業推廣策略，積極向外推廣香港的小店，多找一些小店拍攝影片宣傳，相信長遠會為小店帶來很大效益。

解鈴還須繫鈴人，政治問題終歸要由政治途徑解決，只要政府回應民間訴求，才可以令社會平靜。作為一個小店的老闆，與其你給予更多的補貼，倒不如盡快拆解政治困局，讓市民及旅客重拾對香港的信心，才是業界所樂見。

作者是香港中小企食店聯盟召集人

[林瑞華]