林玉鳳：最富裕以後——澳門的下一個20年

富裕的同時，解決了的

看到這樣的數字，澳門人卻不一定會忘記澳門回歸前夕的狀况。當年澳門人最頭痛的是治安問題。1999年，澳門的罪案嚴重，黑幫公然街頭仇殺，綁票、縱火、打鬥等嚴重罪案，全年有紀錄的達到47宗。回歸後，街頭流血罪案大幅減少，2003至2009年街頭嚴重罪案更跌至零宗，取而代之的，是經濟發展和外來人口暴增衍生的各種罪案。

澳門治安的問題，是第一任特首何厚鏵在任時解決的，但更多人相信那得益於解放軍進駐。近年不少澳門政要的訪談或回憶錄都證實了，回歸前因為葡萄牙在1974年已經決定從澳門撤走軍隊，所以原來中方不打算在澳門駐軍。後來，因為治安不靖，澳門的華人政治領袖馬萬祺等人主動向中央要求駐軍，建議也獲居澳的土生葡人族群同意，澳門人認為解放軍進駐可以「有效震懾當年黑社會」，結果回歸後治安的確迅速改善。這也可以從一個側面說明，為什麼普遍澳門人對原殖民地宗主國以及中國解放軍的觀感，與香港人如此懸殊。

而且，因為回歸需要培養大量「澳人治澳」的人才，早在20世紀80年代末和90年代初，澳葡政府就在中葡兩國簽署聯合聲明確認的原則的基礎上，大力推行教育，令澳門整體人口的有大專學歷人數，從1996年的5.5%升至2016年的23.1%，公務員當中的大專學歷人員，更從1997年的17%上升至2017年的71%。人口素質的提升，同時推動了人口向上流動，催生了華人中產階級的興起，澳門律師、醫生和高級公務員，都有了華人的面孔。

錢沒法解決的

回歸以來，澳門治安改善，經濟改善，人口向上流動，可是，澳門社會的矛盾並沒有因此消失。回歸之初，澳門發生了工人遊行以及之後的警民衝突，當時的背景是工人失業，那是經濟問題導致的。之後，澳門發生過的大規模群眾事件不多，僅有的幾個，像2007年「五．一反貪腐保民生」遊行針對的是政府的貪污案、居民無法上樓，2014年的反對「離補法」遊行針對的是高官的退休補償金額和特首的刑事豁免權，2015年的爭取多建經屋遊行針對的是房屋問題，2018年的反對非法停車罰款遊行主要針對新的罰款政策和車位不足問題，這些問題，一部分是懷疑政府貪腐，更多的是不滿民生政策，需要政府修正不受歡迎的政策，改善澳門的整體社會治理。

不過，更明顯的問題，其實是澳門的「深層次」問題。澳門的輕軌「氹仔線」近日通車，這本來是回歸不久後在2003年就提出的建設項目，但政府一拖再拖，令澳門回歸的絕大部分時光，都籠罩在輕軌的「陰霾」之下，令輕軌成為極具象徵意義的話題。當初輕軌的願景是何等的美好壯闊，一旦要付諸實行，才知道理想只是理想，要落地生根，總是會有種種意料之外的艱難：工程延期，設計技術出現問題；判標後又在訴訟的無底深潭糾纏；不同部門間在協作上屢屢發生衝突；而落成無期的澳門線，在設計階段才發覺坊間原來有那麼多的不同意見，太近民居，怕被噪音滋擾，遠離鬧市，作用又大打折扣……人事上的、行政上的、民意上的、法律上的糾紛，在輕軌工程中都遇上了，恍如是這20年來澳門回歸後施政的縮影。

從輕軌引伸到的，是接下來政府所要面對的種種挑戰。輕軌問題反映出的，是政府在前期預估、民意協調、執行效率、部門協作、法律認知等方面，都尚有極大的改進空間。而這一切的問題不會在輕軌後就憑空消失，如果政府仍然清醒，就應該要痛定思痛，細細從輕軌工程中汲取教訓。20年過去了，接下來的20年，澳門又會有什麼重大難題要解決？首當其衝的，就是都市更新。從2005年提出的舊區重整到目前的都市更新，整整14年，要研究的一再研究，要諮詢的再三諮詢，一切仍落得「畫餅充飢」4個字。不同政府部門甚至對都市更新有不同的詮釋，都市更新主體法律是立，還是不立？業權比例、收購方案、重建方式，又應該要如何着手？繼續眾說紛紜，議而不決，只能重蹈20年來的覆轍。

澳門人更希望「務實」 基礎是「興廉」

這種有錢以後卻沒辦法解決一些問題的感覺，就像2017年颱風「天鴿」來襲，平地一聲雷，使澳門人驚覺到，儘管經濟財富增長迅速，但澳門在社會、施政、文明等各方面的實質進步，又有多少？回顧這20年，澳門雖然有過令人自豪的經濟進步，但種種貪腐、官員不作為、基建落後情况，使澳門人的心態逐步變得平實，而且更希望「務實」，而務實的基礎，就是「興廉」，興起廉潔之風，希望掌有權力的官員，能夠認識到自己的責任，廉潔處事，以身作則，為澳門社會做好榜樣。在接下來的20年中，不僅改進施政，亦充分認識到澳門在大灣區中的份位，更會主動做好區域協作，使澳門得到真正的發展和進步。

作者是澳門立法會議員

[林玉鳳]