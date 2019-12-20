田飛龍：澳門回歸20周年的優良治理之道

更關鍵的是，澳門社會「愛國者治澳」已成為穩定的制度現實，澳門社會能夠將地方觀念與利益較好地繫屬於國家，對融入大灣區及參與「一帶一路」建設有着較強的理解和認同，從而自覺打造為民族復興獨特而重要的一支生力軍。

自身發展與民族復興緊密結合

澳門成功發展最大的制度依託就是一國兩制。澳門回歸時，治安與經濟一度低迷，這與澳葡當局的脆弱治理及轉型時段的社會混亂有關。但在一國兩制與澳門《基本法》保障下，澳門一方面可獲得國家在政策上的全力支持，另一方面則享有基本法授予的高度自治權，包括自主制定本地娛樂業政策的權力。澳門發展受到土地資源、人才、戰略規劃、政策配套等方面的影響，中央政府及廣東地方在一國兩制框架下通過指導與協商提供了一系列解決方案，包括「橫琴口岸」、填海計劃、海域管轄權及通關便利化措施，以及大灣區框架下不斷充實的便利澳門產業與居民創業發展的政策配置。

在一國兩制框架下，中央還積極支持澳門發展特色產業及提高國際地位，主要包括打造世界休閒旅遊中心、中國與葡語國家商貿合作服務平台，及中西文化交流平台、特色科技與金融產業等。背靠國家支持，面向「一帶一路」的全球化新格局，澳門正在繼續挖掘及釋放一國兩制的巨大制度紅利，將自身發展與民族復興緊密結合，典範展現了一國兩制的初衷初心與強大的制度生命力。

澳門特色一國兩制在20年間逐步形成了自身經驗體系，是對一國兩制制度創造與實踐的豐富和發展：其一，愛國者政治基礎穩固及澳門作為「社團社會」的愛國認同，是澳門優良治理的關鍵，這在回歸之前及回歸之後均成為澳門社會聚焦團結及有效積累的政治目標，終於匯聚成回歸後治理的可靠政治基礎；其二，澳門基本法的制定，部分汲取了香港基本法經驗，並有自身獨立思考，對行政主導與民主政制發展的制度設計更為嚴密及合理，一定程度上避免了「弱政府」的不利管治處境及反建制社會運動的激進化發展；其三，國家安全立法及法制保障堅強有力，通過23條立法、設立維護國家安全委員會及司法改革中排除外籍法官審理國安案件的權力，牢牢掌握了國家安全制度保障的主導權；其四，澳門基金會的資助體系與科學規劃管理對澳門人文社會科學發展、社會事業發展及公共教育和輿論引導起到重要的支撐作用，有效協助政府實現了繁榮穩定的管治目標；其五，澳門的社會保障與福利制度較好地回應及解決了社會發展中的民生疾苦與弱勢群體保護問題，起到了穩定社會秩序、化解社會矛盾的制度效果；其六，國家戰略與政策的持續保障及引導，在惠及澳門產業與居民的同時，也有效促進了澳門融入國家治理體系和發展大局。

為香港治理提供有益借鑑

香港這邊的風景則顯著不同。2019年香港反修例運動將一國兩制香港平台的種種矛盾衝突盡數展現：其一，外部勢力的持續干預和「顏色革命」的極限實施，是香港變亂的關鍵因素之一；其二，香港社會回歸前的經濟成就、國際地位、殖民者撤退部署及民主派政治發展，決定了回歸後治理的結構性難題與張力程度；其三，回歸後香港社會將過多精力集中於政制發展，追求一種近乎「完全自治」的雙普選與隔離式治理，對國家主權、安全與發展利益缺乏有效識別和兼容思考，導致政改一再受挫，社會撕裂持續深化；其四，香港回歸以來的地產霸權問題、管治改良問題、社會貧富差距與發展正義問題，一直未能有效解決，日積月累，終於導致不斷激進化的社會運動；其五，香港作為國際金融中心的特有地位，也為國際各方勢力尤其是美國長期滲透控制以及國際金融炒家的「做空」操作提供了可乘之機；其六，作為香港社會文化與秩序基礎的教育、司法、媒體、青年等4個系統自回歸以來始終未能轉變為「愛國者治港」的可靠基礎，反而成為反對派極限動員和施壓的根據。

在澳門回歸20周年之際，進行上述比較和分析，既有助於總結、提煉和鞏固澳門特色一國兩制的真實經驗，也有助於客觀評估及診斷香港一國兩制實踐的利害得失，從而立足於一國兩制的初衷和科學性，為一國兩制的下半場謀篇佈局。我們有理由相信，澳門特色一國兩制在回歸20年中可圈可點的實踐經驗不僅有力證明了一國兩制的科學性與生命力，更可以在一定程度上為香港治理提供有益借鑑，並典範演示港澳融入民族復興大局的觀念與制度路徑。

大灣區是中國引領新全球化樣本區

總之，澳門回歸20年，既是總結一國兩制澳門經驗的重要時刻，也是比較港澳經驗及系統總結其作為改革開放系統戰略之制度槓桿作用的重要時刻。澳門能否在未來抓住一國兩制和國家戰略的全新機遇，促成自身與國家的互利共贏及融合發展，對大灣區時代的適應和創新是關鍵性方向。在此意義上，大灣區既是新時代改革的樣本區，也是中國引領的新全球化與全球治理的樣本區。在理想意義上，大灣區的技術標準和制度標準就是未來的世界標準，大灣區的生活方式就是人類未來的理想生活方式。大灣區在終極意義上需要探索一種人類自由而道德的「新生活」，中國文化及生活實踐應當對此提供詮釋和支撐。澳門正可以在這一國家戰略的重大機遇期尋求到融入國家發展大局及再全球化的最佳制度路徑。

作者是北京航空航天大學法學院副教授、全國港澳研究會理事

■稿例

1.論壇版為公開園地，歡迎投稿。論壇版文章以2300字為限。讀者來函請電郵至forum@mingpao.com，傳真：2898 3783。

2.本報編輯基於篇幅所限，保留文章刪節權，惟以力求保持文章主要論點及立場為原則；如不欲文章被刪節，請註明。

3.來稿請附上作者真實姓名及聯絡方法（可用筆名發表），請勿一稿兩投；若不適用，恕不另行通知，除附回郵資者外，本報將不予退稿。

4. 投稿者注意：當文章被刊登後，本報即擁有該文章的本地獨家中文出版權，本報權利並包括轉載被刊登的投稿文章於本地及海外媒體（包括電子媒體，如互聯網站等）。此外，本報有權將該文章的複印許可使用權授予有關的複印授權公司及組織。本報上述權利絕不影響投稿者的版權及其權利利益。

[田飛龍]