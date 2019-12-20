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2019年12月20日星期五
呂大樂
筆陣
筆陣：有得揀／文：呂大樂
聞風筆動：監警報告快完成 評警6．12欠協調缺準則 ／文：李先知
田飛龍：澳門回歸20周年的優良治理之道
蘇嘉豪：澳門20年：被下達任務要說好「成功故事」
林玉鳳：最富裕以後——澳門的下一個20年
曾志豪：澳門回歸20年得到什麼？
蔡蘇淑賢：康復政策要說但未說的事
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筆陣：有得揀／文：呂大樂
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【明報文章】（1）
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筆陣：有得揀／文：呂大樂
聞風筆動：監警報告快完成 評警6．12欠協調缺準則 ／文：李先知
田飛龍：澳門回歸20周年的優良治理之道
蘇嘉豪：澳門20年：被下達任務要說好「成功故事」
林玉鳳：最富裕以後——澳門的下一個20年
曾志豪：澳門回歸20年得到什麼？
蔡蘇淑賢：康復政策要說但未說的事
聞風筆動：監警報告快完成 評警6．12欠協調缺準則 ／文：李先知
田飛龍：澳門回歸20周年的優良治理之道
蘇嘉豪：澳門20年：被下達任務要說好「成功故事」
林玉鳳：最富裕以後——澳門的下一個20年
曾志豪：澳門回歸20年得到什麼？
蔡蘇淑賢：康復政策要說但未說的事
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