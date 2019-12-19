盧文端：關於林鄭述職的6點解讀

習近平肯定林鄭用詞值得品味

第一，關於中央對林鄭的評價。

自修例風波發生以來，社會上關於林鄭的負面批評確實不少；區議會選舉建制派失去大量議席之後，更有林鄭「問責下台」的傳言。林鄭今次是去北京年度述職，中央如何評價林鄭一年來的工作表現，自然受到關注。

討論中央對林鄭的評價，不能離開中央對香港反修例暴亂是一場「顏色革命」的定性。這場「顏色革命」來勢兇猛，大有一舉推倒特區政府管治的氣勢，直接危害國家安全，衝擊「一國兩制」原則底線。新加坡總理李顯龍曾說，如果香港近期的事發生在新加坡，新加坡肯定會完蛋（finished）。林鄭作為在任特首，陷於這場「顏色革命」巨大的政治漩渦之中，承受平常人難以想像的巨大衝擊和壓力。習近平對林鄭的評價是：面對各種困難和壓力，堅守「一國兩制」原則底線，恪盡職守，做了大量艱苦工作，在香港非常時期顯示出勇氣和擔當。

從習近平的這段話中，不僅可以看到中央對林鄭給予了極高評價，而且表明中央非常看重作為香港特區行政長官的3個重要特質：堅守底線、恪盡職守、勇於擔當。習近平表示，繼續堅定支持林鄭特首帶領特區政府依法施政，再次表明了中央對林鄭的高度信任，對林鄭帶領香港重回發展正軌寄予希望。

第二，關於習近平強調「三個堅定不移」。

最近，香港的內外形勢有一些變化：區議會選舉建制派受挫、中美達成首階段經貿協議、暴亂明顯減退。外界關注：面對這些新情况，中央的對策會否調整？

習近平在講話中特別提到11月14日在巴西所講的「三個堅定不移」：維護國家主權、安全、發展利益的決心堅定不移，貫徹「一國兩制」方針的決心堅定不移，反對任何外部勢力干涉香港事務的決心堅定不移。習近平再次強調這3個「堅定不移」，就是要向香港和全世界表明：中央對香港局勢的基本立場和態度不會因為區議會選舉結果或其他事件而有任何改變。

外界也留意到，習近平今次會見林鄭，中央政法委書記郭聲琨也在場。據了解，郭聲琨是以中央港澳協調小組副組長的身分參加會見。港澳協調小組增強政法系統的力量，正是體現習近平堅定不移維護國家安全、反對外力干預的要求。

中央正在部署推出挺港措施

第三，關於堅定支持香港警方嚴正執法。

香港在遏止暴力方面雖然取得明顯成效，暴力行動正在減退，但暴徒的堵路縱火行為並沒有停止，警方也破獲極端分子的軍火庫，極端分子和外部勢力並沒有放棄操縱、組織極端暴力行動，香港的極端暴力的威脅仍然存在。習近平強調堅定支持香港警方嚴正執法，就是提醒香港：依法止暴制亂、恢復秩序仍然是目前最重要的任務。由此可以預見，香港警方打擊暴力不會放軟手腳。

第四，關於中央挺港措施。

2003年，香港因為落實《基本法》第23條立法發生爭議，出現數十萬人上街遊行的事件。中央及時推出挺港措施，很快扭轉了形勢。面對動盪不安的嚴峻形勢，香港社會對中央推出挺港措施自然也有期待。李克強總理在會見林鄭時，特別談到香港經濟面臨困難局面，並支持香港解決社會經濟發展中的一系列深層次矛盾。林鄭也透露，中央會繼續推出一些有利香港發展的措施。看來，中央正在部署挺港措施出台。

第五，關於堅定支持愛國愛港力量。

在這場修例風波中，愛國愛港力量受到了極大衝擊和考驗，特別是在極為艱難的區議會選舉中，雖然在單議席單票制選舉制度之下只得一成多議席，但仍然取得四成多選票，整體得票有明顯增長，殊為不易。習近平在講話中特別提到堅定支持愛國愛港力量，既是對建制派在止暴制亂中所發揮作用的肯定，也是對愛國愛港陣營繼續努力推進「一國兩制」實踐的囑託，這有利於鼓舞建制派陣營的士氣和信心。

中央不以敵我矛盾看待市民修例態度

第六，關於希望香港社會各界人士團結一致。

在中央看來，不管有多少市民對修例持反對態度，也不論有多少選民將選票投給非建制派候選人，但大多數的香港市民並不贊成「港獨」，不反對「一國兩制」，不支持暴力，不認同「攬炒」，仍然希望香港在「一國兩制」的軌道上保持繁榮穩定。因此，習近平特別表示，希望香港社會各界人士團結一致，共同推動香港發展重回正軌。在筆者看來，中央不以敵我矛盾看待香港市民對於修例風波的不同態度，這是香港社會樂於見到的。所有希望香港好的市民，都應該為香港重回發展正軌盡一分力，這既是對中央的善意作出正面的回應，也是我們自己的利益所在。

作者是全國僑聯副主席、中國和平統一促進會香港總會理事長

[盧文端]