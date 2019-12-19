梁美芬：「攬炒」得逞 經濟崩滑

打「黃色經濟圈」名堂 暴力違法傷害商舖

暴徒肆意打爛美心集團旗下的商舖等破壞行為，是完全不理智的，打着所謂「黃色經濟圈」名堂，實際上是用暴力、違法地傷害某些商舖，要打壓的是與他們不同政見的言論自由。出席聯合國人權理事會會議、以民間的方式向國際解釋香港現况的伍淑清女士，因為她是美心集團創辦人的長女，因而整個集團無辜被暴徒清算。可能這些被挑撥、被動員的人群並不知道，美心集團的大股東實乃新加坡上市的怡和控股（Jardine Matheson）的子公司牛奶國際（Dairy Farm），持有美心食品的50%股權，實際上是英資，他們打擊、清算「藍色商店」的行為，顯示的是赤裸裸的無知。這種不合邏輯的肆意破壞，毁損的不單單是各大小股東的利益，更是打爛無辜市民的飯碗。以暴力、惡意針對對手的言論自由，他們爭取的是什麼樣的自由？那是摧毁香港賴以成功的自由經濟及法治基石。「攬炒」得逞，市民驚恐，經濟崩滑，言論一元化，示威者聽不進任何不同聲音，那是大家認識的香港嗎？

西方哲學家伏爾泰曾說過：「我不同意你的說法，但我誓死捍衛你說話的權利。」可惜今天香港的一批「偉大的示威者」卻容不下一名小女子在聯合國以民間婦女團體的身分把她在香港所見所聞說出來，只因她說的是事實。

在社會水深火熱之際，我更希望見到有「崇高理想」的示威者不要再傷害香港，政府司局及全體公務員齊心一志，止暴制亂，與社會共渡難關。

作者是立法會議員、經民聯副主席

[梁美芬]