楊志剛：本港大學宜研究美國而非中國

美國為首的西方國家以香港為基地觀察中國由來已久，這包含嚴肅的學術研究，亦有情報蒐集。1980年代末期美國駐華大使李潔明（Jim Lilley）曾引述前國家總理周恩來說：「想知道中國發生何事，只需問一問美國中情局派駐香港的人員。」（註1）

美有用對華情報 曾來自長駐港大神父

誰是美國最寶貴的對華情報來源？這個問題同樣由Jim Lilley回答最好，因他是中情局最權威的中國通，曾於中情局工作約25年，其後於1989年北京六四事件爆發時任美國駐華大使。這位情報官兼大使表示：在中美關係正常化之前10年間，美國取得最有用的對華情報是來自長駐在香港大學利瑪竇堂的一位神父，名叫Laszlo Ladany。這位耶穌會神父帶領團隊，在利馬竇堂透過每天監聽中國廣播、透過他在中國境內的網絡，以及透過訪問當時不斷從國內偷渡來港的難民，採集和分析情報。

這位耶穌會神父的「中國觀察」工作，約由1950年代開始一直持續到1990年他逝世才停止。我念書時在利瑪竇堂住宿，該宿舍有數座樓房，學生宿舍外，有一座與別不同的是神父宿舍。利瑪竇宿生是夜貓子，晚上在港大校園翻牆越壁，要去哪便哪；但在舍監狄恆神父的嚴肅告誡下，神父宿舍是我們絕對不會跨越半步的禁地。當時不以為意，直至最近拜讀了另一位中國觀察家的自傳（註2），才恍然大悟，原來當年絕對禁足的神父宿舍竟然內藏「中國觀察站」。

除了情報，當然還有嚴肅的學術研究。自上世紀以來全球各地大學對中國的學術研究，遠超對世界任何其他國家的研究。中國觀察家（China Watcher）更是西方政府、媒體、智庫，甚至情報機關爭相培訓和羅致的對象。雖然英國國旗曾在全球四分之一土地飄揚，雖然前蘇聯曾經與美國共列為世界兩大霸主，但世上從來沒有「英國觀察家」和「蘇聯觀察家」這稱號。雖然美國是當今天下唯一霸王，世上卻沒有「美國觀察家」，只有「中國觀察家」成為國際通用的專業稱號。

港未來風雲際遇 觀察家空間廣闊

今天「中國觀察家」這項稱號已經餘暉不再，因為全世界都在觀察中國；而新時代的新香港，所需要的不再是中國觀察家，而是美國觀察家。

本年3月，美國成立了立國200多年來第四個深具影響力的「當前危險委員會」（Committee on the Present Danger: China），把中國視為美國當前最大的危險，要全力打壓。美國歷史上第一和第二個「當前危險委員會」是針對蘇聯，亦最終肢解了蘇聯；第三個是反恐戰爭。這次成立第四個委員會，誓要打垮中國。該委員會成員有文有武，包括前中情局長、國防部高官、特朗普前策略顧問班農，還有前教育部長，都是位高權重、聲名顯赫的反華鷹派。把前教育部長包括在內，亦顯示了教育對國家安全的重要。美國要傾全力對付中國，並青睞了香港作為切入點，這保證了香港未來長時間會風雲際遇，亦為「美國觀察家」提供廣闊的研究空間。

港府沒人才研究 大學發揮智庫作用

又例如：美國通過《香港人權與民主法案》對本港有何影響？北京的反制措施會引發美國如何反「反制」？特區政府應緊隨中央反制步伐，還是游說中央給予香港更多空間彈性處理，以彰顯一國兩制下香港與國內的分別，並保護香港從美國獲得的特殊地位，讓香港繼續發揮特殊功用？這一連串問題難倒了特區官員，因為政府並無人才和資源作有關研究，而本港的大學是理所當然去發揮智庫作用，深度讀懂美國、準確研判美國的行為。

美國當權派把中國定性為「當前危險」後，美國100名著名「中國觀察家」，包括哈佛大學費正清東亞研究中心前主任傅高義教授（Ezra Vogel）於7月3日在《華盛頓郵報》發表〈中國不是敵人〉的公開信，建議美國不要視中國為敵人，否則只會疏離盟友，自我孤立。但打壓中國已成為美國跨越兩黨的朝野共識，「中國非敵」論雖然是滔滔濁流中難得的清議，但在千夫的諾諾聲中，誰能聽到一士之諤諤？

「中國非敵」論的推手傅高義教授作為中國觀察家中德高望重的一諤之士，當然在香港基地呆過不少時間。他在香港的蹲點，是現設於中文大學的「中國研究服務中心」。該中心是觀察中國的「少林寺」，出了無數觀察中國的猛人，其中包括中美關係正常化第一推手Mike Oksenberg和前港督衛奕信。衛奕信出任港督之前是《中國季刊》（The China Quarterly）的總編輯。我在閱讀該中心另一位觀察家的著作時，驀然讀到《中國季刊》這份由劍橋大學出版、被公認為中國觀察最權威的學術季刊竟然是由美國中央情報局幕後資助（註3）。原來嚴肅的學術研究，亦難逃中情局的臂彎。

美國絕對是值得尊重和研究的對手

本港有規模的大學均設有中國研究中心，但沒有一所「美國研究中心」。它們以往對中國的研究有益於世界和平，值得肯定。但新時代的新需要是善用本港大學的人才資源和國際聯繫去研究英美的對華對港政策。這需要在調配政府和非政府資源時創造誘因。因為美國絕對是值得我們尊重和研究的競爭對手。

註1：James Lilley with Jeffrey Lilley, China Hands. Perseus Books, 2004（page 138）

註2：Richard Baum, China Watcher. University of Washington Press, 2010（page 235）

註3：同註2（page 237）

作者是教育工作者

[楊志剛]