任建峰：我冇罪㗎 點解要搞我呢？

耶穌出生時的猶太地區是被一名猶太王管治的。不過，猶太地區本身又是羅馬帝國的一部分。另外，猶太王的王室內亦充滿明爭暗鬥。換句話說，當時的猶太王的終極「老闆」並不是猶太人民，而是羅馬，在猶太境內亦要不斷提防王室的權鬥與人民對羅馬和他本人的不滿，時常活在恐懼中。在此環境下，猶太王並不是選擇以德服人，而是運用士兵以暴力維穩。

香港與聖誕故事的眾多無辜受害者

就是在這個充滿恐懼、政權暴力的時代，代表了人類理想的耶穌出生於兩個十分平凡、但又接受上天給他們作救贖世界的和平之子在地上的父母。有智者得悉了耶穌的誕生，就向猶太王報喜。不過，猶太王聽到這消息後並不是為其人民能透過耶穌得到救贖而感到高興。反觀，他視這嬰孩為來自天國勢力的威脅，想把耶穌殺掉。

最終，猶太王一群士兵的維穩任務，就是把耶穌出生的小鎮內所有嬰孩殺掉。耶穌與父母本身就避過士兵、成功逃走，但其他比耶穌更無辜的嬰孩就沒有那麼幸運了。他們被無情、無理、自覺是維持猶太穩定的士兵無分辨地和殘暴地殺害。

某程度上，2019年的香港人都過了一個有點兒相似的聖誕。他們同樣地是面對着一個視強大宗主國為「老闆」的本地政權。香港建制政圈亦是充滿明爭暗鬥，活在恐懼中的本地政權近月運用了警隊來以暴力維穩。當然，香港示威者並不是一個完全無助的嬰孩耶穌。他們有部分並不像耶穌那樣和平。他們爭取的「五大訴求」或許與耶穌拯救地球的使命都有天與地之間的區別。

不過，近月的香港與聖誕故事或許最相似的地方，就是眾多的無辜受害者。耶穌的誕生，就令到一群猶太王士兵殺害無辜的嬰兒。香港的示威，就令很多市民被政權的警隊殘害，包括路過、純粹是穿校服的人、記者、醫護被警員「有殺錯、冇放過」地搜身、拘捕、施暴。還有，無辜受害的平民就算有微言，都會被警隊小則以一些超乎常理的藉口去否認一切，大則以各種理由拘捕或檢控。縱使這一切，近月的香港警隊就與猶太王那群暴力士兵那樣，沒有任何自我反思的迹象。

港人訴求若實現 涉濫暴警會否反思？

這一切令我想起一首近月廣傳、以英文流行歌Chandelier改編的辱警歌曲。很老實說，那首歌詞整體的恰當性就真的是見仁見智了，但歌詞中有其中一句就牽涉市民對警察說：「我冇罪㗎，點解要搞我呢？」想深一層這句話不止適用於近月的無辜受害於警暴的香港市民，亦是一句2000年前被猶太王士兵殺害的嬰孩的親人們（嬰孩應該不懂得說話吧）可以哀問士兵的話。無辜平民在公權手下受害，在聖誕前已發生無數次，聖誕本身曾發生，聖誕後2000年來到今天的香港都還在發生。

但是，近月涉及濫暴的香港警員都不妨參考一下聖誕故事。當時在猶太王士兵追殺下大難不死的耶穌雖然一生多災多難，但他所廣傳的一套最終成為世上最多人追隨的宗教。若香港人的訴求有一天實現，不知那些警員會否有所反思？

祝大家聖誕平安。

（作者按：以上是筆者個人意見，不代表他所屬的律師行或團體）

作者是執業律師、不虔誠天主教徒

[任建峰]