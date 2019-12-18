陳志豪：港澳之間恐陷此消彼長新常態

客觀地看，羅馬不是一天可以建成，金融中心的地位亦並非一朝一夕所能夠建立的，必須有硬件軟件、人才、政策、市場的配合。然而，在國家的積極支持下，我們絕不能忽視澳門的「後勁」。事實上，依筆者觀察，不少港人對澳門的印象仍然留於「過去式」，認為澳門是香港的「窮親戚」，但從人均生產總值上看，澳門已逾8萬美元，遠超香港，高居世界前三位，即使是澳門人均月入中位數也達1.7萬澳門元，與港人差不了多少。

以回歸後的數據作比較，約20年間，澳門的經濟總量增長了7.5倍，政府財政收入增長了7倍，失業率長期維持低於2%的「全民就業」水平，而陸地面積增加了近四成，所管轄的海域面積現已達85平方公里，社會福祉大幅改善，堅尼系數遠較香港為低，甚至乎能夠年年「全民派錢」！試問一下，香港還能夠忽視澳門的「後勁」嗎？一個經濟持續強勁增長、政治穩定、沒有外匯管制、人均生產總值高居全球前列的地方，會缺乏發展金融產業的動力嗎？筆者認識一位銷售名貴腕表的朋友，他跟我說，自從「反修例運動」開始以來，香港的生意每况愈下，幸好早幾年已佈局澳門，澳門的鐘表零售業務已成為集團的重要收入來源，彌補香港的損失。朋友的業務，可謂側面反映了澳門的經濟實力。

澳門人樂觀正面心態 恰是香港失去的

當然，我們可以說澳門仍有不少管治問題，例如經濟結構單一、防範貪腐的體制機制尚待完善、政府治理能力有待提高、人才的國際競爭力不夠強等。但實事求是地看，世界上哪裏有完全沒有管治問題的地方？澳門又怎會例外？但問一問澳門的朋友，他們大多數也同意生活愈來愈好，對政府總體滿意，「澳門人」的身分愈來愈令人自豪，對未來的發展抱持樂觀。這種樂觀正面的重要心態與情緒，恰恰是香港現時所失去的。

在習近平主席視察澳門及澳門特區政府換屆後，澳門發展將可望獲得更大的新動力。倘若香港仍未能成功「止暴制亂」，經濟持續衰落，民生問題不斷積累，此消彼長，香港前景堪憂！

作者是香港青年時事評論員協會副主席、香港政協青年聯會常務副主席

[陳志豪]