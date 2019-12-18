呂秉權：當年今日董倒數 今時今夕習倒車

2004年董述職 胡錦濤當眾「訓示」

此時此地，令筆者想起2004年澳門回歸5周年，時任國家主席胡錦濤的澳門之行。當年，香港行政長官董建華的述職首次移師澳門舉行。此前，香港已經歷了反23條立法、沙士、負資產、特區管治問題、兩年人數破紀錄的七一大遊行等，倒董之聲，不絕於耳，但中央表面仍然挺董。

那次董建華的述職，十分不尋常，因為時任國家主席胡錦濤當着一眾中央官員（中央辦公廳、國務委員、港澳系統、軍委）、時任澳門特首何厚鏵和香港10多名司局級官員面前，當眾「訓示」董建華，全程容許拍攝，不同以往述職只准拍攝開場白的安排。

胡錦濤在開場白給足董建華面子，說這一年多來，董建華先生和香港特別行政區政府的努力，加上中央政府的支持，香港的形勢發展良好；中央對董建華先生和香港特別行政區政府的工作是肯定的。不過，胡錦濤之後對特區提出3點「希望」才見真章，第一、二點分別是加強團結、以人為本，第三點則直插要害。

胡錦濤說：「希望大家一起來，認真回顧香港回歸7年來，實施一國兩制、港人治港、高度自治走過的歷程，總結經驗，查找不足，不斷提高施政能力和管治水平。」董建華的表情十分尷尬。

「總結經驗，查找不足」已是最婉轉的批評，但這兩句話後來並沒出現在官方的新華社通稿內。

澳門慶典過後，翌年3月，董建華宣布因腳痛辭職，並獲中央接納。董說在上一年（2004年）的第三季已經覺得自己的健康狀况大不如前，「事實上我知道，如果繼續做特首我是做不到的，長期的操勞會影響我的工作效率，亦會影響思路，影響一個人的判斷力」。董建華當年的下台，可算有自知之明，亦可說是中央有判斷力之舉。

盲撐林鄭之局將持續一段時間

可是，由於形勢和主政者不同，當年有「董倒數」，今日有「習倒車」，盲撐林鄭之局將會持續一段時間，大開管治之倒車，理由如下：

首先，林鄭月娥是國家主席習近平親自揀蟀的人，為了面子，習斷不會承認用人失察。君不見京官兩年前在寒冬中驅趕北京的低端人口，粗獷式盲趕盲拆，搞得天怒人怨，但搞出大頭佛的北京市委書記蔡奇因為是「習家軍」，所以不用問責。

其次，修訂《逃犯條例》一事，背後有中央的龐大意志，只是藉特區政府出手而已。透過修例，北京希望打擊4類人（兩份「黨媒」同日引述北京權威人士）：

（1）內地居民在內地犯罪後潛逃到香港的；

（2）香港居民在內地犯罪後逃回香港的；

（3）香港居民在香港觸犯涉及危害國家安全罪行的（一般由香港司法機關適用香港法律處理）；

（4）中國公民或外國人在國外針對中國國家或公民犯罪而身在香港的。

透過修例，北京原以為可以一石三鳥，包括將替敵對權貴陣營洗錢的「白手套」圈回內地；維護國家安全；抗衡美國利用加拿大的孟晚舟式執法，在香港手臂伸延，打擊外國人。如今計劃失敗，但為主子仆心仆命、出賣港人的悍將如果被清算，那麼他日將難有地方官再肯為中央賣命。

再者，反修例事件被錯誤定性為外國勢力、顏色革命、香港獨立，北京絕無向外國勢力和暴力低頭的空間。

習近平在父親身上學到不能開明

更甚者，是習近平本人「寧左勿右」的個性，他在自己父親習仲勛身上學到的教訓是，不能開明，不能同情。1960年代，習仲勛因為劉志丹小說被打成反黨集團；1970年代末，主政廣東時，習仲勛同情逃港者；1987年，習仲勛在中南海為被批鬥的落難總書記胡耀邦出頭，力拼一眾保守元老；1989年，習仲勛據報同情學生，反對鎮壓。自此，這個自命「一輩子不整人，一輩子不犯『左』的錯誤」的中共元老被逐出權力中心和北京，南下深圳度餘生。

習仲勛是中共權力的失敗者，是反面教材，習近平知道自己不能重蹈父親的覆轍，只能強硬，不可軟弱，「寧左勿右」往往是護身符。

當然，中共為了實際利益和政權穩定，有時會務實處理問題，有時會在顧全面子的情况下作一些讓步。例如囚禁過百萬人次的新疆再教育營，在屢受國際壓力和內部文件曝光後，所有學員突然一夜間全部結業，令人匪夷所思。可是，新疆的監獄與監控早已深入大街小巷、每個家庭，無數細小的再教育營已可取代大型禁閉營，維族的人權狀况、生活、文化、信仰自由繼續堪憂。

收復人心才可名留史冊

習近平今次訪澳，弄得草木皆兵，又東人工島強行抓港人回內地，又禁止不同人士入境，又威嚇當地記者，又減船班，又有指禁運油車，又停輕軌等，務求令習主席看不見任何涉港示威、標語、黑衣人，聽不見絲毫雜音。在如此「無菌」的環境下，希望習近平能好好想想解決香港問題之道，「贏咗場交，輸咗個家」，在歷史上留污名罵名，這肯定不是中國之福，肯定不是香港之福。

《北風與太陽》的故事，希望國家領導人可以好好領會。

搞得好香港，收復得了人心，這才可名留史冊。

作者是浸會大學新聞系高級講師

[呂秉權]