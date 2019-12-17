沈建法：比例代表制是不公平的選舉方法嗎？

應沒違反「順應民意」基本要求

程文中的例子似乎令人意外，本文說明為什麼會有這樣的結果。比例代表制應該沒有違反「順應民意」的基本要求。附表情境1是程文中的黑爾數額制下10萬人投票的議席分配，政黨A、C分別獲得4個與1個議席。情境2是黑爾數額制下20萬人投票的議席分配，投票人數增加100%，各政黨得到的總票數各增加100%，剩餘議席同情境1一樣，由政黨A獲得。政黨A、C分別獲得4個與1個議席。情境3也是黑爾數額制下20萬人投票的議席分配，政黨A、C得到的總票數各增加103%，高於投票人數增加的100%。剩餘議席同情境1一樣，政黨A有獲得。政黨A、C分別獲得4個與1個議席。沒有出現不公平的情况。

程文的例子中，假設投票人數大增1倍，投票總數由10萬上升至20萬（議席總數維持8），政黨A得票由43,500上升至84,500，增加41,000，增幅94.253%；政黨C得票由18,250上升至35,000，增加16,750，增幅91.781%。雖然政黨A得票增加和增幅皆高於政黨C，黑爾數額制卻把剩餘的1席分給政黨C（情境4）。出現這個情况的原因是政黨A、C得到的總票數的增幅低於總投票人數的增幅（100%），表現低於各政黨加權平均（100%），低於政黨B（109.901%）、D（111.538%）。但是，政黨A原先有3個以完整數額得到的議席，政黨C原先只有1個以完整數額得到的議席。在表現低於各政黨平均水平時，政黨A需要增加更多選票去保持原先有3個以完整數額得到的議席，所以選票餘額（0.38）會少於政黨C（0.40）。政黨C就有機會獲得剩餘議席。這種情况不表示出現了不公平的情况。如情境3所示，如果政黨A、C得到的總票數增幅高於總投票人數的增幅，政黨A可以獲得剩餘議席。

情境5表示在政黨A、C得到的總票數增幅低於100%時，如果政黨A得到的總票數增幅為94.253%（同情境4一樣），政黨C得到的總票數增幅比較低，只有88%，政黨A仍然可以獲得剩餘議席。比較情境5同情境4（同程文表2），政黨A、B得到的總票數同情境4一樣。政黨C得到的總票數增幅比情境4低，政黨D得到的總票數增幅比情境4高。在這種情况下，政黨C沒有機會獲得剩餘議席。

作者是香港中文大學香港亞太研究所及地理與資源管理學系教授

[沈建法]