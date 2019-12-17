劉進圖：中美鬥中有合 香港難走極端

京來年全面加強管控 但受許多制約

區議會選舉結束後，北京高官談及香港局勢，口風仍是非常強硬，例如國務委員兼外交部長王毅日前說：「堅決斬斷企圖在香港製造『顏色革命』的黑手」，「與插手干預香港事務、干涉中國內政的外部勢力堅決鬥爭」。又例如，港澳辦主任張曉明的文章於《人民日報》刊出，指香港尚未完成《基本法》第23條立法，也未設立相應執行機構，是近幾年來「港獨」等本土激進分離勢力活動不斷加劇的主要原因之一，建立健全維護國家安全的法律制度和執行機制，強化執法力量，已成為特區政府的緊迫任務。這些講話預告了，未來一年北京對香港將採取措施，全面加強在政治和法律上的介入與管控。

不過，北京的對港政策受許多現實因素制約，不能一味強硬、寧左勿右。較重要的制約因素有3個，分述如下：

（1）美國國會正式通過了《香港人權與民主法案》，總統已簽署使其生效，2020年3月，國務院將發表新法出台後首份香港自治狀况評估報告，這份報告必然包括今年6月以來反修例運動引發的持續衝突，以及由此暴露的人權與自治受損的問題。中國承諾採購500億美元美國農產品，與美國達成了首階段貿易戰停火協議，來年進入第二階段經貿糾紛談判，美國國務院為免影響談判及農產品出口，如非必要不會建議制裁中港官員，但若香港局勢惡化，輿論及國會施加壓力，特朗普為了競選連任，便可能會考慮制裁。

（2）北京的中央經濟會議透露，來年中國經濟下行壓力加大，意味增長和就業將進一步放緩，香港情况更壞，正面對經濟衰退，移民潮方興未艾，股市和樓市都有大幅下滑的風險，北京對港措施若觸發衝突升級，將嚴重打擊脆弱的香港經濟，以上海、深圳或澳門取代香港的經濟功能，非短期可達至。

京應致力避免港局勢惡化

（3）北京在香港的政治代理人，包括政治任命官員和各建制派政黨成員，都處於水深火熱的境地，被反修例風暴衝擊得遍體鱗傷，繼區議會選舉大敗後，來年9月的立法會選舉，以及其後的特首選委會選舉，都面臨重大危機，北京如果不顧香港主流民意，拒絕獨立調查警民衝突，這些代理人將會遭受懲罰。

總結而言，北京對港政策在未來一年的重點，應該是致力避免香港局勢惡化。

作者是資深傳媒人

[劉進圖]