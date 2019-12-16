鄭立：集體不負責只會導致全體負責

一味的以照顧某些行業的需求和感受為前提，去不斷改造制度，制度就會開始腐敗。你可以建立一個醫死人不用負責的醫生天堂、一個安全標準寬鬆的工程師天堂、一個研發經費無限的科學家天堂、一個可以隨意懲罰學生的老師天堂、一個可以濫捕開槍射人的軍警天堂。可是一個行業的天堂同時也是整個社會其他人的地獄。

而這在官僚處，也是完全一樣的。公職人員變成一種行業，當將自己的行業放到最大時，就會一致的想要在做事上去除所有限制，去除所有監察，盡可能的推開責任，這是人性使然。當然並不是當官僚沒有辛苦之處，或者那些限制真的完全沒可議之處，而是官僚不會比其他行業待遇更差，整個社會每一部分都各自有自己的難，而大家都要接受。

所以政治才需要平衡的聲音，使制度盡可能的能照顧更多更平均的群體，而不是經由少數聲音大的人主控制度與法律，透過制度與法律，讓整個社會繞着他們轉。

當然現實來說，九七之後整個香港社會，都走向廢除或架空所有對政府的監察與牽制。官僚不想負責的願望被不斷擴大，最終導致了今天的現况。我們已經能夠很確定地說，香港的體制就是集體不負責制，從之前幾年的鉛水事件、城大塌樓事件，或者各種失事，我們都看得到，有很多人有動用預算的權力，卻沒有人需要為其錯誤負責。

個人能隱藏於集體之下有權無責，已是常態。上樑不正下樑歪，連警察執勤時也蒙面，不出示委任證與隱藏自己的警員編號，使人無從對其行為投訴與追究。

可是，這最終真的會導致沒有人需要負責的嗎？恐怕不是，你可以觀察到，當警察隱藏身分後，市民們無法追究個別警員，反而惡化成對全體警員反感。最終導致了市民對所有警員的不信任、妨礙甚至報復。

同樣地，當官僚們推卸責任時，其實就是整個建制受害。建制派在選舉中被政府行為波及而失去大量議席的遭遇，只是一個表象，因為無法追究個人而變成對整體的怨恨，才是整件事的本質。

當每人將責任推卸給集體，形成集體不負責制，最終只會淪為「全體負責制」，不論你個人有沒有做，變成全體都要承受最大後果。

這在前線基層的公職人員中，已經開始有迹象，最終它會燃燒至所有人身上。

作者是專欄作家

[鄭立]