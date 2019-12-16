黃偉豪：如何使「黃色經濟圈」可取及可行

爭道德高位 用更基本價值和立場定位

簡單來說，「黃色經濟圈」要可取及可行，必須在道德價值層面及制度優勢兩方面，均比現時的經濟制度優勝。

先從可取的角度出發，「黃色經濟圈」的出現是被動的，是要抗衡和消除由「藍色經濟圈」或「紅色經濟圈」所帶來的惡，這包括了有商業機構，如航空公司和銀行等，用政治立場作審查，來辭退員工或拒絕提供服務。這是在推動「黃色經濟圈」時必定要強調的道德理據，指出捍衛香港人原有的權利和自由的重要。它也配合自由經濟下，個人選擇的自由（freedom to choose），芝加哥學派的靈魂人物、諾貝爾經濟學獎得主費利民（Milton Friedman），便曾以此題著書（註1），賣到街知巷聞。

在可取性的層面之上，更重要的一點是要爭取更高的道德高位，不要使整個「黃色經濟圈」的討論，淪為黃藍不同的政見之爭，進而自我矮化，變成政治上的泥漿摔角。正如著名的德國哲學家尼采所說：「與怪物戰鬥的人，應當小心自己不要成為怪物」，「黃色經濟圈」絕不能和藍紅經濟圈處於同一個層次。「黃色經濟圈」的推動者，必須建立一套比藍紅色經濟圈更高層次、更包容、更高尚的公眾論述。

其中一個做法，是嘗試突破狹窄政見的框架，改用更基本的價值和立場，例如香港的核心價值，包括對言論自由、公平和法治的追求和尊重，來作為經濟圈的定位和界線。而且，也要訂立合理的標準和規則，鼓勵對方的支持者，能夠透過自身可控制的轉變，棄暗投明，加入自己的經濟體。例如，「黃色經濟圈」可拒絕「黑警」加入，但「黑警」是一個可以自我轉變的身分，因「黑警」可在不再濫權和警暴下，變成「白警」，得到「黃色經濟圈」的入場券。

為「黃色經濟圈」建立一個開放的界線有很多好處，一方面可以為原先的對手製造誘因，改過自新加入自己的陣營。在此消彼長下，吸納對方的支持者，是削弱對方實力的有效方法。此外，若「黃色經濟圈」一開始便訂立一條不可超越的硬和死的界線，來趕盡殺絕藍紅經濟，無形中只是幫助對方動員，加深仇恨，加強他們的內部團結。

和現有運動可互相補足 要吸納基層提供服務

在可行性方面，在商業世界中，早有用價值作為推廣策略的成功個案，包括環保、公平貿易和動物權益等。再者，由於現存的藍紅經濟圈已使原有的服務變得完全不可靠，例如在反送中運動之前，沒有人會想像到港鐵可以隨時關站，或提早收車變相宵禁，大型的商場也可以長期關閉，這一切均使市民察覺到，要建立一個有別於現有制度的經濟圈來去中心化，不被大台、大企業和政府控制。而且，在七成或以上的民意均是「偏黃」的時候，這其實是一個非常有潛力的龐大市場。

「黃色經濟圈」也不必只局限於政治價值之上，它和很多現有的運動可互相補足和聯繫，產生巨大的協同效應（synergy），在事半功倍之餘，更可為「黃色經濟圈」增加持份者（stakeholder）和支持者。例如，不少人在港鐵自發的不合作運動下，多了步行和踏單車，這便是和健康運動、減低碳足迹的綠色運動（green movement），和出租單車等的共享經濟（sharing economy），跨界合作（crossover）的良機。撐小店本質上也是地區經濟（community economy），為基層充權的勞工運動的一部分，大有合作的空間。

由於「黃色經濟圈」提倡的是和平的自由選擇，自然會吸引一眾「和理非」的全情投入，但這亦是有需要小心的地方。不是所有運動的支持者均有良好的消費力，所以我們要提防「黃色經濟圈」成為一場只局限於中產及富裕人士的運動。「黃色經濟圈」的發展不應只在消費的層面，也要向勞動力的市場拓展，吸納基層市民作為服務的提供者，這才可以把它演化成一場真正的全民運動。

有人質疑「黃色經濟圈」的競爭優勢，在制度上是否比現有的企業和組織更具效能和效率。在這點上有兩個回應，第一，存在不等於有優勢和效率，在藍紅的經濟體下，不少企業的所謂優勢，很多時也是在政治壟斷下所產生的經濟壟斷。它們在真正的自由市場下，往往是缺乏競爭能力。第二，在經濟學與制度理論的研究上，包括了也是諾貝爾經濟學獎得主的威廉臣（Oliver Williamson）有關交易費用（transaction cost）的研究（註2），均指出不同的組織形式其實各有優勢。其中一個例子是很多僱主親自經營的食店往往比大集團的連鎖店更美味，所以不存在「大集團必定更有效率，小店和街坊店一定較差」的道理。

民間制定客觀驗證 爭取更多人支持

最後，在如何驗證「黃店」的問題上，其中一個建議是可以參考大學排名的制度，即由民間自由制定，但方法必須具體、客觀、公開和透明，以便在公開討論和監察下不斷改進。這亦配合運動沒有大台、「兄弟爬山，各自努力」的信念，防範權威和壟斷，也鼓勵參與和創新。在驗證的計分上，也可加入商戶可控制的行為，例如是否有響應「三罷」等，以給它們空間和機會改善，以提升排名或分數。這也應是建立「黃色經濟圈」背後的理念之一，就是非杯葛或趕絕對方，而是要爭取更多人支持，包容與大愛，感化和誘導對方加入自己的陣營。

註1：Friedman, Milton & Rose Friedman,. Free to Choose: A Personal Statement. NY: Harcourt, 1980.

註2：Williamson, Oliver. Markets and Hierarchies. NY: Free Press, 1983.

作者是中文大學公共政策研究所副主任

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[黃偉豪]