溫卓毅：當《歌唱祖國》與《願榮光歸香港》在IFC相遇：發展搭橋式社會資本復和香港

《歌唱祖國》與《願榮光歸香港》在IFC相遇，場面充滿象徵意義，集中呈現了香港當下的多種分歧：支持政府vs.反對政府、普通話vs.廣東話、祖國vs.香港。而多種分歧的裂痕，卻高度重合，即持相反政治立場的人，在族群、語言文化乃至消費行為（例如所謂「黃色經濟圈」）等日常生活上也呈現分化甚至對立。由此，香港原本崇尚自由多元的社會被一分為二，裂變成毫無瓜葛的兩塊。歌曲在鬥爭中具有團結、號召、振奮人心的作用，IFC震耳欲聾的歌聲正是香港當下壁壘分明的寫照。

《歌唱祖國》與《願榮光歸香港》是否必然水火不容？如同歌詞所唱，「繁榮富強、獨立自由」的祖國與「自由光輝」的香港，雙方似乎仍然存有共享的價值觀。香港社會需要以社會共識為基礎，尋求有效的方法，在壁壘分明的雙方之間重新構建縱橫交錯的社會關係網絡，從而緩和簡單粗暴的敵友劃分，彌合社會分化。

社會資本被認為能有效緩解社會矛盾，增強互信和理解，實現社會共融。特區政府自2002年以來，實施了多項措施培育社會資本，包括社區投資共享基金等。不過，這些措施往往以增強組群內部團結的黏合式社會資本為主，僅有少數項目嘗試發展外向型、溝通背景各異組群的搭橋式社會資本。這些為數不多的搭橋項目，卻也常常聚焦於社會經濟地位稍遜的內地來港新移民。內地來港專才，可能被認為適應能力較佳，而未被社會資本發展項目關注。

內地專才缺與本地溝通 易區隔激化對立

初來甫到的內地來港專才，在人生地不熟的情况下，習慣通過同鄉會、校友會、在港內地從業員組織等獲取資訊和支援，成為高度同質化的內地組群的一員。在缺乏與本地專業人士溝通、理解之下，容易區隔成為兩個組群，並在社會事件中鞏固組群內部認同，激化對立情緒。所以當務之急，就是打破高度重合的社會裂痕，重新構建「你中有我，我中有你」的關係格局。當一個個同質小圈子互相交織形成更大的異質社交網絡，「不看僧面看佛面」，人際關係有望回復溫情人性的一面。

作者是嶺南大學研究助理教授

[溫卓毅]