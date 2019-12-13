曾志豪：包庇警察的代價

北京當日邀請了許多外媒到新疆「集中營」觀察採訪，企圖操控一切局面的情况，由外國傳媒把虛假的信息帶回國際，替北京洗白。結果多個外媒都在考察過程中發現不對勁，的確不是工作培訓中心，而是集中營。北京的算盤打不響，反倒授人以柄。

今天輪到香港搬石頭打自己的腳，想藉外國專家過橋，反而弄得灰頭土臉。

全香港人都想問北京：要為包庇警察付出多少代價？

我們不計香港人付出了寶貴的血汗甚至生命，即使用冷冰冰的政治籌碼計算，為了包庇警察，賠上了6個月的示威動亂，賠上了特區管治班子，賠上了建制派區議會議席，賠上了美國「對付」香港的《香港人權與民主法案》，也賠上了國際圍堵中國的新冷戰形勢，還未計算賠上了台灣總統選舉的寶座。

北京還要為警察付出多少代價？真要把香港的抗爭怒火拖到立法會選舉？還是真的要有「六四2.0」在香港發生？

最後可能賠上的代價，是一國兩制的廢除死亡。值得嗎？

包庇警察本來是希望維穩，但愈維穩愈不穩。近日警方所謂破獲的土製炸彈以及真槍實彈案，外界多有保留，不敢盡信警方一面之詞，因為警方的公布案件時機太過有政治目的，再加上警察本身毫無公信力。

退一萬步，當這些武器都是抗爭者製造，也只能證明，局勢愈來愈亂，由6個月前的血肉之軀發展到「火魔法」甚至炸彈，在在說明，警方的止暴制亂完全失敗！暴亂只會被警暴刺激繼續升溫。

不理政治立場，也應該看到問題的核心，就是警暴不能保證局勢安穩，那麼拒絕獨立調查、包庇警察，到底還有什麼價值？

作者是傳媒工作者

[曾志豪]