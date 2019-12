蔡熾昌：改革警隊第一步芻議——認真考慮繼續供奉關公否

2019年6月12日和7月21日是兩個重要的日子,前者開始了警察涉嫌用過分暴力鎮壓抗爭者,後者晚上發生了不幸的「元朗事件」,「警方默許黑社會打人」的傳聞不脛而走,網上片段提供不少「警黑合作」的蛛絲馬迹,警方的解釋軟弱無力,警務處前處長盧偉聰強調絕不姑息包括元朗事件的暴力行為,矢言與黑社會「誓不兩立」,但當被追問時,僅稱會「返去理解跟進」,未能釋市民疑慮。據了解,廉政公署已嚴肅跟進,調查警方當天在元朗事件中是否有公職人員行為失當,監警會也表示會審視元朗事件(但監警會國際專家小組主席早前表示,元朗站襲擊事件未能取得足夠證據分析,難全面了解事件)。

借用美國前總統羅斯福在1941年12月8日(珍珠港被日軍偷襲翌日)向國會聯席會議發表演說:「a date which will live in infamy」,7月21日對警隊來說是一個恥辱日,因為這天標誌着市民對警方失去信心的分水嶺,警隊從「亞洲第一」的高峰墮入低谷。相信大部分警務人員都希望可以重振聲威,這也是香港重新上路的必要條件。因此,警隊改革是必然的發展。

警隊的改革是一項艱巨和漫長的工程,不能一蹴即至。試想當年警隊由1977年「廉警衝突」到後來正面形象「警察叔叔」深入民心需要多少年?新上任的「一哥」鄧炳強,一定要拿出莫大的勇氣,過人的毅力、信心、耐性和誠意贏取同袍的認同和支持,同心同德,才可以闖過這一關。

剛愎自用欠團隊精神 似非警員好榜樣

在漫長的改革過程中,要讓市民相信警隊正積極展開這項艱巨工程,適宜在恰當時候發放一些正面信息。筆者不自量力,越俎代庖,建議警隊認真考慮是否應該繼續供奉關公(關羽)為偶像。

關公長期得到歷代帝王的冊封,最後一位是光緒皇帝,加封為「忠義神武靈佑仁勇威顯護國保民精誠綏靖翊贊宣德關聖大帝」,封號長達26個字。關公當然有值得尊敬的地方,可是對現代化的警隊,是否仍是最適合的偶像呢?值得反思。筆者提出下列淺見,拋磚引玉,謹供有關當局考慮。

關公雖然在民間享有崇高地位,刮骨療毒、過五關斬六將千里尋兄、單刀赴會和水淹七軍等故事都為他帶來英雄豪傑、義氣深重的形象,其實關公性格高傲,剛愎自用,有犯上傾向,也欠缺團隊精神,似乎不是一個現代警務人員的良好榜樣。

三國時赤壁之戰,劉備的軍師諸葛亮派關公守華容道截擊曹操。他竟然因降曹時得到曹操厚待,不忍下手,違抗軍師軍令,放過曹操,是因私誤公,蔑視上司,不顧全大局。

諸葛亮因副軍師龐統被殺,必須離開荊州前往會合劉備攻取四川,臨行交付關公鎮守大本營荊州,並留下「北拒曹操,東和孫權」8字策略。孫權有意與關公結秦晉之好,派人前往荊州為其子向關公求親,希望兩家結好,合力破曹。關公竟然以「吾虎女安肯嫁犬子」為理由,拒絕結盟,更把做媒的諸葛瑾(諸葛亮之兄)粗暴趕走。關公漠視軍師命令,並對其兄無禮,是蔑視上司也。最終導致荊州失守!

劉備進位漢中王,封關羽、張飛、趙雲、馬超和黃忠為「五虎將」,關公竟然說「黃忠何等人,敢與吾同列!大丈夫終不與老卒為伍!」可見關公不是一個合群的人,絕難發揮同心同德完成任務的團隊精神。

長期在崇拜關公的氛圍下,警隊的文化會否受到影響,值得「一哥」考慮諮詢同袍,一起研究這個問題。

再者,據了解,黑社會也是供奉關公的。若然,警隊是否應該另謀選擇,貫徹新上任警務處長鄧炳強早前對傳媒的回答:「更重要是,作為警察,黑社會是我的敵人,絕對勢不兩立」?

警隊是香港治安的支柱,必須盡快重建市民對警隊的信心,恢復良好的警民關係,香港才有前途!期盼「一哥」可以帶領警隊改革,重振警隊聲威,再次成為市民的「警察叔叔」。希望警隊可以竭盡所能,盡快脫胎換骨,讓警隊變成火鳳凰!重新成為「東方之珠」安定繁榮的中流砥柱、定海神針。

改變多年來的偶像,希望可以釋出正面信息,爭取更多市民的支持!「一哥」任重而道遠!

作者是香港考試及評核局前秘書長

[蔡熾昌]