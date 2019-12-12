駱偉建：評析大律師公會聲明——法院越權不受基本法保護

法院無權力自作主張宣告緊急法「違基」

一、香港大律師公會認為，法院有責任宣告違反基本法的法律條文無效。這個論點片面理解基本法，不能成立。

抽象的看這個觀點沒有問題，但具體分析，就會發現魔鬼藏在細節裏，就大有問題。按照香港基本法第158條的規定，全國人民代表大會常委會享有基本法的解釋權，故對基本法的所有條款可以解釋。全國人大常委會授權特區法院對自治範圍內的條款解釋，對自治範圍外的條款不能自行解釋。如果法院對自治範圍外的條款需要解釋，則須提請全國人大常委會解釋，並按人大常委會的解釋進行法律適用。所以，香港基本法中有關中央人民政府管理的事務或中央和香港特區關係的條款不屬於特區法院自行解釋的範圍。既然特區法院不能對上述條款自行解釋，又怎會有權對涉及上述條款的規範性檔是否符合香港基本法宣告無效呢？回答是否定的，是不言而喻的。

法官在裁判中直指緊急法授予行政長官根據緊急情况採取措施的規定違反基本法，直接涉及到行政長官的許可權，行政長官與立法會關係的政治體制的核心內容，而這些內容完全屬於憲制性的政治體制安排。而規範行政長官和立法會許可權及相互關係是屬於中央管理的事項和許可權，不屬於特區自治權的範圍，特區政治體制的決定權在中央。全國人大常委會經過審查確認原有法律（緊急法）授予行政長官在緊急情况下採取特別措施不牴觸基本法，決定採用為特區法律。從而，這項權力構成行政長官職權的一部分。對此，法院無權判定已由全國人大常委會決定採用為特區的法律賦予行政長官權力的規定違反基本法。退一步說，如果法院認為緊急法有違反基本法嫌疑，也應該按照基本法的規定，提請全國人大常委會解釋基本法，絕無權力自作主張宣告緊急法違反基本法、無效。

法院不能否定全國人大常委會決定

二、香港大律師公會認為，依據基本法第160條的規定，法院可以對原有法律作出「違反基本法」的裁判。這個論點不符合基本法規定，不能成立。

香港基本法第160條規定，採用為特區的原有法律，如與基本法牴觸，可依照基本法規定的程序修改或停止生效。全面和準確理解基本法第160條，必須結合基本法第8條的規定理解。根據基本法第8條的規定，「除同本法相抵觸或經香港特別行政區的立法機關作出修改者外，予以保留」。據此，原有法律在兩種情况下不予保留，第一，牴觸基本法；第二，被特區立法機關修改。第160條就是為了落實第8條的規定，明確有權對原有法律處理的有兩個主體，一是全國人大常委會，二是特區立法會。全國人大常委會對原有法律審查，凡確定牴觸基本法的不採用為特區法律，凡確定不牴觸基本法的採用為特區法律。緊急法被採用為特區法律。那麼，全國人大常委會確定採用為特區法律的原有法律，以後可不可以被宣告牴觸基本法呢？當然可以。基本法明確規定，「如以後發現有的法律與本法抵觸，可依照本法規定的程序修改或停止生效」。那麼，誰有權作出違反基本法的宣告？誰可以修改或停止原有法律生效？第一，判斷原有法律是否牴觸基本法的權力仍然屬於全國人大常委會。按照處理原有法律的原則，全國人大常委會審查原有法律，如作出原有法律符合基本法的判斷，那麼，再要判斷原有法律不符合基本法，也應該是全國人大常委會的權力。如果特區法院有權宣告原有法律牴觸基本法，那麼，法院享有了凌駕全國人大常委會之上的權力，顯然不符合《中國憲法》和基本法的規定。第二，全國人大常委會認定原有的法律牴觸了基本法，應按照第160條規定，由立法會依據法定程式修改或停止生效。這裏的法定程式是指向基本法第73條規定的立法程式，即修改和廢除法律的程式。

結論是，特區法院不能否定全國人大常委會審查原有法律作出的決定，更沒有權力對被採用為特區法律的原有法律是否符合基本法作出裁判。否則，特區法院可以否定全國人大常委會依照憲法和基本法規定行使的權力，完全是牴觸和違反基本法的行為。

基本法限制 確立司法權邊界

三、香港大律師公會認為，主張香港法院不能裁定法律條文違反基本法，是限制香港法院一向享有的獨立司法權，亦違反基本法。這個觀點是曲解基本法規定，不能成立。

第一，獨立司法權不是無限制的，是有條件的。必須依法享有司法權。香港基本法第19條對司法權作出了限制。首先，原有法律對司法權所作的限制繼續保留。其次，法院對國家行為無管轄權，對國家行為的事實無裁決權，須接受中央政府的證明文件。基本法對司法權的限制是確立司法權的邊界，僭越邊界的就不是基本法規定的司法權。

第二，依據基本法的規定，特區法院無權審查、也無權否定全國人大常委會依據基本法規定對原有法律作出處理的決定。對法院作出這種限制，是基本法這一憲制性法律保障中央管治權，特區自治權不是完全自治，是一定範圍自治的必然結果。依法限制就是合法的行為，受基本法的保護，不存在破壞、干預獨立司法權。相反，法院超出法律限制行使司法權，才是越權違法行為，不受基本法保護。

（編者按：文章標題為編輯所擬；來稿原題為「對香港大律師公會聲明的評析」）

作者是澳門大學法學院教授

[駱偉建]