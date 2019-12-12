陳帆川：運動現疲態 內訌分化接踵至？

休整期可長可短，其間抗爭者易失方寸，繼而失焦，再陷入毫無意義的內耗。在較早時運動如火如荼之際，抗爭者本着不分化、不割席的原則，面對自己人的不是，即使看不過眼，也理智地退讓三分，留有餘地。這種空前的團結，難能可貴，也可能非常脆弱。

可以想像，不少「和理非」人士，暗地裏對於勇武派的行事或有諸多意見，只是不便宣諸於口，而且暴政和警暴當前，示威者槍頭容易一致對外；而對於部分勇武派來說，亦可能對其他人選擇獨善其身有所微言。待運動冷靜下來，政府和警隊久未爆出觸動眾怒的失誤，糾纏抗爭者的複雜情感和意見便容易一觸即發，發泄在「同路人」身上。

「捉鬼」或成潮流 選舉或掀分歧

近來，612基金和部分參加和平遊行的示威者等，均在網上遭受不同規模的批評，箇中當然有真知灼見，但也有不少留言是純粹出於情緒，缺乏理據。大家不妨留意一下，很多時候，批評者只要祭出「某某某食人血饅頭！」一說，即容易一呼百應，莫論理據是否站得住腳。陣營內「捉鬼」，有可能成為一波潮流。

隨着立法會選舉明年舉行，民主派、激進派和各個素人小聯盟，有可能因無法順利協調而產生分歧，令民主派和「大台」備受攻擊的情况重現。畢竟從現實考慮，小黨派攻擊傳統路線的同路人，比起攻擊建制派更能收取即時效果；而對於大黨來說，立法會議席彌足珍貴，並非說讓就讓。選舉會否提早加劇抗爭陣營的分化，值得留意。

如果內鬥展開，和、勇分家，勇武派喪失主流民意支持，「和理非」也勢難祭出新猷向當局施壓，而長期戰線諸如議會選舉和「黃色經濟圈」，也會因陣營碎片化而令力量分散。中間派和「淺黃」人士也有可能重蹈雨傘運動後的覆轍，對政治心灰意冷而不聞不問。

滋長謾罵遏理性 網上社交平台本質

如果說不分化、不割席，就代表示威者的所有行為都不能挑剔，這當然是不現實的。隨着示威活動稍歇，很多人正尋求更詳細的抗爭論述和策略，期望減少犧牲，跟當權者討價還價，這當中也包括對過往半年及不同光譜人士的檢討。網上社交平台設計的本質，就是滋長謾罵，放大情緒，遏抑理性，香港人又能否在一片口水戰裏維持初心呢？

作者是新聞工作者、文化評論人

[陳帆川]