香小民：違憲審查權——美麗的誤會？

涉基本法核心問題 未獲認真考慮

案件引起的爭論不僅限於禁蒙面法的合憲性。許多文章都討論了「一國兩制」框架下的其他憲制問題。內地官員批評法院挑戰人大常委會的權威。香港一些法律界人士則認為指控破壞香港的法治。筆者觀察到，大多數評論都忽視了1980年代《基本法》起草時已提出的核心問題。自「吳嘉玲案」（1999）以來，這些核心問題仍未獲認真考慮。本文就此作一些分析。

在案件中，高等法院考慮了兩個主要挑戰：（1）《緊急情况規例條例》（緊急法）是否與基本法不符；及（2）禁蒙面法是否符合「相稱性驗證標準」。挑戰的前提是法院有權按司法覆核程序，審查立法會／回歸前立法局通過的法律和附屬立法的合憲性和合法性。自從終審法院的「吳嘉玲案」判決以來，這一前提已在香港被接受為法律制度的元素。在三權分立的概念下，香港社會普遍認同終審法院確立此項權力，以有效制衡行政和立法機關、保障人權和防止濫權。終審法院可能基於良好意願鞏固司法權威，就像美國最高法院的大法官在Marbury v. Madison案（1803）中確立司法審查權。然而，這良好意願與基本法起草時的討論，以及中央政府關於特區政制架構的政策不完全一致。終審法院的判辭在1999年引起了極大爭議。

由於憲制架構的差別，不同司法管轄區的司法覆核範圍亦有異。例如，在英國，法院的權力有限，基本上是對行政機關行為的合法性、合理性和程序適當性進行審查。根據「議會至上」原則，英國法院沒有權對國會的立法作實質性審查。英國加入歐洲經濟共同市場後，在某些事項上（如人權保障），情况有少許改變。在美國，鑑於憲法的最高位階，最高法院擁有廣泛的權力（包括審查國會的法律是否違憲）。

法院審查的權力範圍 非純粹法律問題

1997年之前，香港法院的司法覆核權非常有限，無權宣告立法局通過的法律違憲（除非違反《英皇制誥》和《皇室訓令》）。因此，司法覆核案件主要涉及行政法（即關於對政府部門行為的審查）。

基本法沒有對法院的司法覆核權作明確規定。核心問題是法院是否有權審查立法會／回歸前立法局通過的法律的合憲性和合法性；此外，如果法院有此權，裁決有何法律後果。不少法律學者詳盡分析了這棘手問題，包括關於隱含違憲審查權的爭論。由於基本法在香港處於最高法律位階，法院在履行其日常司法職能時，不可能不考慮法律及附屬法例是否合憲和合法，以及行政機關和官員的行為是否與基本法不相符。更為相關的問題是，此項司法權的範圍和應如何行使。當然，在嚴格的法學概念上，內地學者不太同意基本法已賦予法院「違憲審查權」。

法院審查立法和行政機關行為的權力範圍並非純粹法律問題。這涉及憲制原理，及行政、立法和司法之間的權力分配。在美國，不斷爭論最高法院是否過於積極地決定政治性質的議題。「司法行動主義」（法院較積極進行司法覆核）和「司法克制主義」（法院較克制）的爭論一直是政治和學術課題。

上述的種種問題，非常複雜。自從「吳嘉玲案」以來，這些問題在香港尚未得到認真和廣泛的討論。很可惜，高等法院在《禁蒙面法》案中沒有把握機會全面審視問題。

應理解基本法起草背景 多點司法克制

就1997年2月23日的《全國人民代表大會常務委員會關於根據〈中華人民共和國香港特別行政區基本法〉第一百六十條處理香港原有法律的決定》（「二月決定」），《禁蒙面法》案中的大律師作了什麼陳辭和提交了什麼文件，以論述司法覆核／審查權和緊急法的法律地位？法官在判辭第94段有以下意見：

「然而，在沒有關於該檢視過程，以及所涉及的推理和資料的任何進一步信息的情况下，我們謹對此無法給予凌駕性比重。」（筆者譯）

大律師似乎未就「二月決定」及相關問題作充分陳述，和提供足夠的資料，讓高等法院全面深入考慮「二月決定」的憲制地位及法律效力，並對上述長期存在的問題作透徹的審視。

根據普通法訴訟原則，法院主要依靠當事方的論點和陳述。因此，如果當事方沒有適當地提出論點，及提交相關材料給法院，法院便不能充分考慮有關問題。就重大憲制爭議，法院應更主動地參考和理解基本法的起草背景和重要歷史文件。此外，鑑於20多年的爭論，法院在考慮核心憲法問題時應多一點司法克制。如果處理「相稱性驗證標準」已能解決禁蒙面法的爭議，則是否必須在資料不足的情况下仍探討和裁定緊急法的合憲性？

案件還突顯香港法院在司法推理上的另一問題。在普通法傳統下，法院採用一些非常技術性的規則解釋法律。香港的法院亦認為在解釋基本法和處理其他憲法問題時，應採用更宏觀的「目的解釋原則」。但在實踐上，法官和大律師仍未積極應用，以確定基本法的立法原意。

不少人希望完全根據普通法原則發展特區的法律體系，與內地的大陸法體系不建立任何關係（包括以普通法原則解釋《基本法》）。自國家《憲法》第31條（依法設立特區）提出以來，就一直存在這種困境。由於特區是根據憲法設立的，其政治和法律制度都在憲法框架內運作。因此，「脫鈎」在法律實務和法理學上都是不現實的。更為相關的問題是，如何協調這兩種法律體系，讓香港按照一國原則和《中英聯合聲明》，取兩制之利，發揮國際城市的寶貴作用，並對一國作出貢獻。兩制的成功磨合需要有關人士的努力，及有建設性的對話與合作。筆者有以下建議：

（1）處理基本法案件的司法人員和大律師／律師應具有良好中文能力，並且對內地憲法原則及基本法歷史、立法理念和政策有足夠的了解；

（2）請內地法律專家提供專家證據；

（3）對基本法的解釋不應僅基於普通法原則，還應考慮內地關於憲法的法律原則；

（4）設立一個特別法庭／法官團處理與基本法有關的司法覆核案件；

（5）法律專業人士與基本法委員會之間應就基本法的教育、解釋和實施經常交換意見。

不應試圖完全區隔香港內地法制

一國兩制成功的前提是相互尊重和理解，及中央政府的克制。香港的司法人員和法律界人士不應試圖將香港的法律制度與內地完全區隔。隨着時間的推移，兩制中必然是我中有你，你中有我。已故律師廖瑤珠早已有言，一套混合式法理原則是必須的。

我們或許不完全同意某些內地法律專家的批評，但我們先要理解他們的論點，和了解內地的法律理論、制度和實踐。如果不進行有意義溝通，否定內地法律專家的觀點，將適得其反。我們的目標應是確保良性互動以幫助香港繼續成為一個法治、公平競爭、保障人權、開放和具透明度的國際城市。

我們已經失去了20多年的時間，應盡快趕上。2047年不是最後期限，而是未來的另一個里程碑。

作者是法律工作者

[香小民]