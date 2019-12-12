王慧麟：斷裂傳統還是與時並進？

「強姦」罪在中國傳統法律古已有之

「強姦」罪並非普通法獨有，中國傳統法律古已有之。首先，先要理解何為「姦」。《尚書大傳》指「姦」為「男女不以義交者，其刑宮」。這裏的「義」及「交」，當然不是指近代所說的「公義」，而是指不符合禮教的性關係，而刑罰就是「宮刑」。「姦」作為罪行，可見於《唐律疏議．雜律》中的「凡姦」條：「諸姦者，徒一年半；有夫者，徒二年……強者各加一等」等語。隨着朝代發展，針對姦情的刑罰，變得更為細緻及嚴密，刑罰更重。在《大清律例．刑律．犯姦》門內，針對「姦情」的罪行至少有以下兩大類：針對行為及後果的有「和姦」（即男女同意的性關係）、「刁姦」（刁是指男方引誘女方往另一處地方之意）、「強姦」、「輪姦」、「雞姦」、「通姦」等，針對行為之準備有「調姦」及「圖姦」等。篇幅關係，不能逐一詳述。清律針對「犯姦」，主要原因在於華人傳統禮教及人倫，不能接受此等行為。這也與中國法律文化中，利用「法律」來規範社會及道德行為的操作有極大的關係，也因篇幅關係，有機會再談。

證據要求高 縣官不能求其審理

《大清律例．刑律．犯姦》門內，「強姦者，絞監候」，即一旦罪成，須處以絞刑並待「秋審」後終決，刑罰相當嚴厲。如何構成「強姦」罪呢？律中有云：「凡問強姦，須有強暴之狀，婦人不能掙脫之情，亦須有人知聞，及損傷膚體毁裂衣服之屬，方坐絞罪」。換言之，要構成「強姦」罪，至少要四大元素：一有強暴，二是受害人未能掙脫，三是鄰居有人聽到，四是身體有損傷以及衣服有破爛。由於強姦案罪行的刑罰是絞刑，其實這些元素的證據要求相當高。加上律例亦要防範誣告，所以，在同一條律例之中，特別提及一個情况：「若以強合，以和成，猶非強也」，即是指如果男方開始是想強姦女方，到後來女方卻同意（consent）的話，就不能罪以「強姦」。清代刑名老手（即所謂輔助地方縣官審案的「師爺」）白元峰在《琴堂必讀》中提到，由於「強姦」案件的刑罰，與「和姦」罪的刑罰（杖八十）相差太遠，在審案時需要分析清楚，並列舉多種情况，例如有可能女方因和姦被識破，所以稱被強姦以掩飾；又或者可能有男方言語手足勾引婦人，而本夫本婦忿恨誣告該男子強姦等等情况。不得不提，由於強姦案件的刑罰為絞刑，必須轉審至中央的「秋審」，由皇帝作最後判決，所以地方縣官絕對不能「求其」審理。

至於強姦幼童，刑罰一樣嚴厲。律中云：「姦幼女十二歲以下者，雖和，同強論」，另一律例云：「強姦十二歲以下幼女，因而致死，以將未至十歲之幼女誘去強行姦污者，照光棍例，斬決。」由於一旦罪成，罪犯須由縣官就地處斬，證據要求就要提高，如幼女係未曾有男女關係者，縣官需要找穩婆（即接生的婦女）來驗明（見《折獄便覽》）。必須留意，在這裏，律例用「幼女」，但實際法律運作上，亦適用於男童。另外，律例也有「雞姦」罪，針對男與男之間的性罪行，此處不贅。

香港法律語境下 已非大清律例規範

說到這裏，筆者是希望各位朋友明白，「強姦」罪不是外國引入的罪行。由《唐律》迄今，已有1000多年的歷史，其罪行由名稱、規範及意義，已深深嵌入了華人社會的婚姻、家庭、人倫以至性別關係，是相當嚴重的違綱亂紀行為。回到香港，自1841年英國管治後，英國普通法的引入，令香港的法律文化與華人法律文化逐步斷裂。在香港法律文化語境下的「強姦」罪，已不是《大清律例》之內的規範，而是英國普通法內「強姦」罪的內涵，簡單來說，即是女方有沒有同意（consent）以及男性器官有沒有插入女性器官的爭論，由案例、取證及盤問口供以至受害人作證的手法等，均是依照普通法做法。現在香港談的「強姦」罪，是普通法的「強姦」罪，而非華人法律文化的「強姦」罪了。但香港畢竟是華人社會，關於「強姦」罪的道德規範，一定程度也存在市民心中。所以當法改會提出要取消「強姦」的名稱時，不少人頓感突然：吓！以後咪冇咗「強姦」罪？

法改會改革與時並進 需再思「罪名」去留

筆者同意法改會，因應國際有關男女平權的發展，以及有關性罪行的種種新情况，改革現時香港的性罪行，也認為將「強姦」一詞取消，改為與其他普通法地區接近的「插入式性侵犯」的說法，有助香港加強規範性罪行，與時並進。筆者也不反對取消「強姦」罪名稱，因為本質上，香港的「強姦」罪與華人傳統法律文化下的「強姦」罪早已脫鈎。不過，這個突然轉變，好容易被理解為取消「強姦」罪，認為「強姦」已不是香港社會道德不容的惡行。相信政府日後若按法改會的建議，將法例草案提交立法會之後，議員及社會團體也需要再思考，究竟是維持「強姦」罪名稱，另立罪行處理「插入式性侵犯」罪行，又或者全盤接受法改會的建議了。

作者是時事評論員

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[王慧麟]