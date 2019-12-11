周浩鼎：止暴制亂依然是市民的重點要求

建制票數增 市民冀見守護一國兩制

我當然明白他們的心情，感恩他們的支持。畢竟區議會主要是服務社區，做地區工作。然而，今次區議會選舉民建聯及大部分建制派候選人未能勝出，令到我們不少的街坊居民都擔心未來社區的工作如何延續，如何能夠確保社區的安寧。這個是可以理解的。我們依然會繼續做好社區工作，服務大家。崗位縱然有所不同，但服務大家的決心依然不變。

另一點值得指出的是，今次區議會選舉，很多我們民建聯及建制派的候選人所得票數都有相當增長。這些市民都是我們堅實的支持者，也希望能夠從我們的身上看到繼續堅持一國兩制及守護社區的決心。因此，我們必須繼續努力，以工作回報大家，繼續守護一國兩制，也持續要求政府有效止暴制亂。

同時，我們亦須指出對於特區政府過往止暴制亂的舉措，確實在社會上有不少支持者認為仍有相當不足。包括檢控的時間過長，及到目前為止還沒有足夠的阻嚇性。因此，我們過去也提出多項建議，包括設立24小時特別法庭，加快審理仍未檢控的案件，對暴亂盡快起阻嚇性。我們也須指出，特區政府各個不同的部門似乎過去一段時間仍然缺乏協調，令到只有警隊在前線孤軍作戰。其實，特區政府絕對有責任協調上下一心，所有部門必須同心同德，共同協助止暴制亂，而不是要警隊孤軍作戰。舉例說，教育局在處理發表煽動仇恨言論的教師方面仍有相當不足，目前仍未見恰當的處分。在我們不少立法會同事提出要求後，教育局仍似乎缺乏回應。我們的下一代是受教師教育，如果教師在這段時間不斷發表煽動仇恨及仇警的言論，無疑是在教壞我們的下一代。因此有必要對涉事教師作恰當的處分。我們要求教育局嚴肅處理，但目前似乎還沒有切實回應。

政府止暴制亂舉措仍有不足

另一方面，關於公務員參與暴亂及公開發表詆譭一國兩制言論的事宜，過去我在立法會提出書面質詢，政府當局對我回覆，目前只有43名公務員涉嫌參與非法暴亂及公開發表詆譭一國兩制的言論，但如何處理他們，還沒有明確的交代，只交代有極少數遭停職。

我相信這樣的回覆未能滿足我們市民對於在這方面嚴正執法的要求。公務員團隊乃一國兩制的執行者，他們有責任維護一國兩制。如果他們參與暴亂，公開破壞一國兩制，而沒有接受恰當的處分，這樣無疑是在縱容協助破壞一國兩制。如此的境地情何以堪。因此我們要求公務員事務局恰當地處理這些事情。

最後，特首早前提到考慮就今次社會暴亂成立整體檢討委員會，藉此從頭到尾檢視整個風波的原因、過程中種種問題等。我相信公眾亦希望多了解這項安排的細節，政府應盡快交代當中詳情。

作者是民建聯立法會議員

[周浩鼎]