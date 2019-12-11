呂秉權：林鄭述職試金石 用人制度知真假

此次述職，某程度可觀察林鄭的去與留，同時亦可驗證國家主席習近平的用人制度是否貨真價實，還是盲目護短。

1997年和1999年以來，港澳行政長官對國家主席和總理的述職，由禮節性趨向制度化，由務虛漸轉務實，由講成績擴至探不足。其中，以習近平十八大（2012年）上台以來的改革最力，這見諸述職的座位安排（由平起平坐變為上級與下屬之分）和規範化要求。

時任港澳辦主任王光亞，2013年對特首述職規範化作了具體論述：「將來有需要進一步明確匯報的內容：過去比較多說成績，現在也會要求他們轉達不足及新一年的新計劃，也要匯報在貫徹落實《基本法》方面的進展及存在問題……基本法是港澳的基本法律，所以要報告落實基本法取得哪些進展，遇到哪些問題。」

王光亞的意思是，特首述職要匯報甚至檢討各方面的不足，在落實基本法方面則要提出遇到什麼問題。

林鄭月娥在述職前，將向中央提交詳盡的書面報告，之後當面向習近平如實匯報。

習近平辦公室主任、中央辦公廳主任丁薛祥最近撰文，要求地方對中央匯報要講真話，強調「任何請示報告都必須客觀真實，全面如實請示報告工作、反映情况、分析問題、提出建議，既報喜又報憂、既報功又報過、既報結果又報過程，而不能虛報浮誇、弄虛作假，不能掩蓋問題、粉飾太平，不能華而不實、欺上瞞下。這要作為一條重要黨性原則來要求」。

如仍不用問責 是中央和制度的問題

這次修例和管治風暴，林鄭月娥的表現如何？香港、北京和國際有目共睹。她所破的谷底和對北京的拖累，所造成的破壞之巨，已經無法衡量和彌補，全國政協常委何柱國日前作了很好的總結。綜觀全港各界，左中右、泛民、建制、政府、警隊、基層、商界、知識界、「港共」，幾乎清一色對她十分不滿，甚至恨之入骨，打上北京的小報告之多之烈，令中央十分尷尬。林鄭每天都在苟延殘喘，消耗香港。

香港歷來最差的特首，造成香港歷來最差的局面，如果仍不用問責，這不止是特首的問題，這還是中央的問題和制度的問題。

林鄭月娥雖是習近平親自揀蟀的人，但她已經完全違反中央對特首四大要求之中的兩項，即不符「有管治能力」和「香港社會認同」的標準。其餘兩項指標為「愛國愛港」、「中央信任」（對特首的四大標準，見張曉明對十九屆四中全會的解讀）。

林鄭如此成績和表現，在述職作了檢討如果還不用問責下台的話，那麼北京將向全世界證明，此事並不止是林鄭的問題，還有是習近平用人不察、盲目護短，述職制度形同虛設、形式主義、不敢動真章的流弊。

希望習近平以自己作表率

國家主席習近平對官員問責曾這樣強調：

「既追究主體責任、監督責任，又上查一級追究領導責任、黨組織責任。要完善和規範責任追究工作，建立健全責任追究典型問題通報制度，把問責同其他監督方式結合起來，以問責常態化促進履職到位，促進黨的紀律執行到位。」

「要整合問責制度，健全問責機制，堅持有責必問、問責必嚴，把監督檢查、目標考核、責任追究有機結合起來，實現問責內容、對象、事項、主體、程序、方式的制度化、程序化。」

（2016年的兩次中紀委會議）

希望習近平以自己作表率，上樑要正，不要口講一套問責，實做一套盲撐，明知下屬有問題仍不出手，讓述職和用人制度形同虛設。

否則歷史會記住，一個表面強硬、但議而不決的領導人，他曾經力保在北京胡亂驅趕低端人口的庸碌馬仔；他曾經講一套做一套，縱容香港亂局，死攬一個「攬炒香港」的無能特首，令中國出現震驚世界、本來完全可以避免的「逢九必亂」。

作者是浸會大學新聞系高級講師

[呂秉權]