黎子駿：信任危機或窒礙科研發展

運動數月以來最重要的相關事例莫過於醫管局的病人私隱爭議。這場運動中受傷者眾，主要負責治療傷者的醫管局固然首當其衝，率先爆發信心危機。早於運動之初的6月份，筆者曾在《南華早報》撰文評論醫管局涉嫌向執法部門泄漏病人資料以促成在醫院進行逮捕所造成的負面影響。當時筆者所憂慮的，正是日後病人或因此對局方失去信任而不再接受公共醫療服務，或拒絕向局方提供個人資料和病歷數據等，窒礙治療以及日後為改善服務而做的科研。雖然該文有幸獲局方迅速點名回應，解釋官方的立場，重申重視病人資料，並宣布成立專責小組建議強化保護私隱的各項措施（相關報告及建議亦已於9月份呈交醫管局管理層並獲接納），但是筆者認為公眾對局方的信任問題並無實質上解決。

缺保障病人私隱決心 大數據會受阻

事實上，翻查新聞報道，醫管局接納專責小組建議當日，局方只發了一篇新聞稿，列舉各種措施，而主要新聞媒體中似乎更只有「香港01」和香港電台有作相關報道。這種低調的處理手法當然與局方不希望再次成為運動對陣雙方攻擊的對象有關，但這種手法的效果就是公眾對醫管局保護病人私隱的決心繼續存疑，而日益失去更多信心。若是局方有決心保障病人私隱，何不齊集管理層召開記者會莊嚴地承諾局方收集的病人資料只作醫療和研究用途，不會提供予包括執法機構的第三方？局方更應詳細具體地列舉不同情况下病人資料如何受到保障，例如面對執法機構的手令向局方索取病人資料，會否基於維護公眾對醫療制度信心的考慮向法庭提出反對等等。

如果政府各部門和公營機構缺乏此等決心，日後任何牽涉個人身分的大數據來源將會受到公眾極大的質疑以至阻礙，例如受到法律挑戰，而2017年行政長官《施政報告》所提出的開放更多數據，推動科研發展和政策制訂將會變得寸步難行。本港整體的科研水平在社會瀰漫着極不信任的情况下將會滯後於其他地區。

作者是中文大學公共衛生博士後研究員

[黎子駿]