梁美儀：走過夏秋冬 港人沒放棄的條件

這6個月來，香港經歷了一場又一場動魄驚心的衝突事件，數不清的警民衝突，以及抗爭者持續具針對性的破壞，市面至今仍是「傷痕纍纍」。當市民想橫過繁忙的馬路，卻發現眼前遭破壞的交通燈還未維修好，唯有聚精會神跟路上飛馳車輛爭路。走過被撬走磚塊的行人路，發覺匆匆重鋪上石屎的路面凹凸不平，難行易絆腳。過去隨意在大學自由出入的師生甚至市民，看見大學出入口總有人在把守，不能再隨意進出。

面對生活上的種種不便，市民沒有怨氣嗎？當然不是，但相當大部分的市民選擇了咬緊牙根，繼續支持這場抗爭運動，堅持政府要回應市民的五大訴求。即使大家壓根兒也沒有能成功爭取的把握。

不過，大家更清楚的是，過百萬人、200萬人和平上街表達訴求後，政府仍充耳不聞；在200多萬選民挺身締造破紀錄的區議會投票率，全面「懲罰」建制派候選人以示對政府施政的憤怒後，政府仍不動半分，要是放棄爭取，乖乖的如5年前雨傘運動時，在警方「清場」後讓市面回復平靜，結果只會換來往後5年更嚴重的打壓，多方收緊言論和政治參與的空間。

如果當權者盤算，市民總有疲憊放棄的一天，屆時什麼成立獨立調查委員會調查警暴等訴求自然會丟淡；看來這次不行了，香港人已汲取了雨傘運動的教訓，知道沒有不堅持下去的條件，因為一退縮，就等於放棄原有的香港，一個大家熟悉的香港，那個可讓大家安身立命之地。

即使冬去春來，政府一日不行動，港人抗爭行動也不會止息。

作者是資深傳媒工作者

[梁美儀]