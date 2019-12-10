歐陽五：但問黑白 莫分「藍黃」

從今年9月開始爆紅的手機軟件WhatsGap，不僅將本港約4000家食肆依店主及店員的政治立場而標記為「黃」（支持反對派）、「藍」（支持建制派）、「綠」（中立或未表態），還直接鼓勵「志同道合」的港人到「黃店」消費，誘導傾向明顯。軟件中標明的不少「藍店」，卻遭暴徒打砸搶。軟件最新版本更新增包括「兒童」、「書」在內的30餘種店舖類型，其宣揚的所謂「黃色經濟圈」正在加速形成。

「黃色經濟」更像在「搞黃」本港經濟

「黃色經濟」看似一派景氣，實則正如信號燈一般，黃燈過後便是紅燈。本港已連續兩個季度環比負增長，全年經濟負增長幾成定局。第三季度各項經濟數據更是連亮紅燈：服務業營收錄得自2003年第二季度以來單季最大跌幅，下滑13.8%；整體投資開支的同比跌幅達16.3%，創20多年單季最大跌幅；佔GDP比重超過三分之二的私人消費同比下跌3.4%，為逾10年來首次……如此看來，「黃色經濟」更像是在「搞黃」本港經濟。

相比之下，一些社交網絡和論壇上的「藍黃帖」更需警惕。有網民日前發文求助稱，自己「深藍」的父親發現「深黃」的母親經常資助「手足」，二人因政見不同在鬧離婚。在回覆的帖文中，竟有人建議「找個『深黃』爸爸」，甚至有人鼓動「介紹單身『手足』給媽媽」。求助者的問題能否解決尚不得而知，日益「泛黃」的香港網絡環境令人堪憂。

香港本是自由、法治、包容之地，何以港人刻下選擇吃飯的餐廳、閱讀的書店、購買兒童產品的商戶都要看「顏色」？難道日後擇友成家、衣食住行都要先看好是否「同色」才做選擇？

應看到，本港仍未擺脫空前危機，持續數月的激進暴力行為，踐踏法治和社會秩序，破壞繁榮安定，衝擊「一國兩制」大局。首務仍是止暴制亂、恢復秩序，防止暴力在區議會選舉後伺機反彈。

問是非超越立場 才能化解危機

黑與白，是人類理性與公義的基礎，也是法律、倫理、道德以及一切社會治理的基石。暴力與失序，則是反人類、反人性、反公義、反文明的基線。本港社會需要盡快建立明確的是非觀。各政治團體亦應明白「皮之不存，毛將焉附」的道理，暴力活動仍隨時可能無差別實施，只顧自身政治利益、不分是非黑白，終將蒙受其害及歷史之拷問。

所謂「病去如抽絲」，本港社會要恢復健康，在協力止暴之後，還需溫和用「藥」、綿綿用力。部分港人需調整「逢中必反」的極端心態和對他人「非友即敵」的政治站隊要求，爾後才能理性討論、務實建設。

政治光譜從來都不應是也不可能是非此即彼，本港個別持份者、社交網絡不要再人為製造對立。只有向「黑色暴力」說不，但問黑白、是非，超越藍黃立場，平和進行對話，本港才能化解危機，漸次解決結構性問題，進而行穩致遠。

作者是時事評論員

[歐陽五]